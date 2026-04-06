Vacunas contra la influenza estarán disponibles en todo el país a partir de este miércoles

Entre los grupos prioritarios se encuentran adultos mayores de 60 años, embarazadas, niños menores de 5 años, especialmente menores de 1 año, pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunocomprometidos, así como personal de salud, estudiantes de ciencias médicas y trabajadores esenciales.

A partir de este miércoles 8 de abril, el primer lote de 384 mil dosis de vacunas contra la influenza estará disponible en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y hospitales privados para dar inicio a la jornada nacional de vacunación.

Según las autoridades, Panamá ha adquirido un total de 1,200,000 dosis para este 2026, y en los próximos días se espera la llegada de tres lotes adicionales para completar el suministro.

La coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Itzel de Hewitt, explicó que desde el pasado Jueves Santo se comenzó la distribución en áreas de difícil acceso como Darién, Kuna Yala, Ngäbe Buglé, Chiriquí, Colón, Panamá Norte, Panamá Este y Panamá Oeste.

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Detalló que este lunes se abastecieron regiones como Herrera, Los Santos, Coclé, el área metropolitana y San Miguelito. Mientras que este martes las vacunas llegarán a todos los hospitales nacionales, públicos y privados, así como a clínicas del Minsa y al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud.

El Minsa hizo un llamado a la población a acudir a los centros de salud para aplicarse la vacuna, especialmente ante el comportamiento del virus.

De acuerdo con el último informe del Departamento de Epidemiología, se han registrado 31 defunciones por influenza, la mayoría en personas que no estaban vacunadas.

Las autoridades recuerdan que la vacunación anual es clave, ya que el virus de la influenza cambia constantemente, lo que obliga a actualizar las dosis para garantizar una protección efectiva.

Entre los grupos prioritarios se encuentran adultos mayores de 60 años, embarazadas, niños menores de 5 años, especialmente menores de 1 año, pacientes con enfermedades crónicas o sistemas inmunocomprometidos, así como personal de salud, estudiantes de ciencias médicas y trabajadores esenciales.