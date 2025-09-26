Decomisan cosméticos con cannabis sin registro sanitario en Panamá, advierten que venta es ilegal

La entidad informó que estos productos no cuentan con registro sanitario y que su comercialización no está autorizada en el país, dado que la normativa vigente prohíbe el uso de cannabis en cosméticos.

Ciudad de Panamá, Panamá/Champús, cremas, aceites capilares y labiales que contenían cannabis fueron decomisados este viernes 26 de septiembre durante un operativo de control sanitario realizado por la Dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud (Minsa).

La entidad informó que estos productos no cuentan con registro sanitario y que su comercialización no está autorizada en el país, dado que la normativa vigente prohíbe el uso de cannabis en cosméticos.

Uriel Pérez, director nacional de Farmacia y Drogas, recomendó a la población que eviten tener, comprarlos por internet o en lugares informales estos productos. Destacó que, en reiteradas ocasiones, las entregas se realizan en estaciones del metro o esquinas, sin un establecimiento formal donde presentar reclamos.

El Minsa recordó que en Panamá el uso de cannabis está aprobado solo con fines medicinales y bajo prescripción médica. En la actualidad, existen siete licenciatarios autorizados para distribuir estos productos a farmacias y distribuidoras.

El director de Farmacia y Drogas anunció que en las próximas dos semanas se iniciará la distribución oficial de cannabis medicinal en farmacias autorizadas, solo para pacientes registrados. Estos contarán con una identificación especial emitida por el Minsa para adquirir el tratamiento.

Los interesados podrán verificar en la página web de la entidad cuáles son los centros y establecimientos avalados para la dispensación de cannabis medicinal.

Con información de Kayra Saldaña