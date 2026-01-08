SAG Awards 2026: nominados completos, cambios históricos y las grandes sorpresas

El listado fue revelado este miércoles y confirma, una vez más, el peso estratégico que tienen estos galardones del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) como antesala de los Premios Oscar.

La temporada de premios de Hollywood entra en una de sus fases decisivas con el anuncio oficial de los nominados a los Actor Awards 2026, la ceremonia anteriormente conocida como los SAG Awards.

La gala se celebrará el domingo 1 de marzo en el Shrine Auditorium and Expo Hall de Los Ángeles, un escenario emblemático para la industria del entretenimiento. Este año, además de reconocer a los mejores intérpretes del cine y la televisión, la premiación marca un punto de inflexión con su cambio oficial de nombre. A partir de ahora, los premios pasan a llamarse Actor Awards, una decisión que busca reforzar la identidad del evento.

Según explicó SAG-AFTRA, la modificación responde a la intención de “alinear la denominación de la premiación con el nombre de su icónica estatuilla”, conocida como The Actor. En esa misma línea, el showrunner Jon Brockett y la presidenta del comité de premios JoBeth Williams señalaron que la nueva marca apunta a dejar más claro que “el evento honra a los mejores intérpretes en cine y televisión”.

Más allá del cambio de nombre, los Actor Awards mantienen su relevancia histórica como uno de los termómetros más confiables rumbo al Oscar. Desde la creación de la categoría de mejor elenco en 1995, solo cuatro películas que no fueron nominadas en ese apartado lograron ganar el Oscar a mejor película: Corazón valiente (1995), La forma del agua (2017), Green Book (2018) y Nomadland (2020). Además, desde 2009, el 76 % de los filmes que compiten por el máximo galardón del sindicato también obtienen una nominación posterior al Oscar en la categoría de mejor película.

En el terreno cinematográfico, Una batalla tras otra se posiciona como la producción más fuerte de esta edición al liderar el listado con siete nominaciones, incluyendo menciones clave como mejor elenco y mejor conjunto de dobles de riesgo. Muy de cerca aparece Pecadores, con cinco candidaturas, también destacada por el trabajo de su equipo de especialistas.

Otros títulos que lograron múltiples postulaciones son Frankenstein, Hamnet y Marty Supreme, consolidándose como contendientes sólidos dentro de un año especialmente competitivo para el cine.

En televisión, el dominio fue claro. The Studio encabeza las nominaciones con cinco menciones, mientras que Adolescencia y The White Lotus obtuvieron cuatro cada una, confirmando su impacto tanto entre la crítica como dentro del sindicato.

Te puede interesar: Nicolás Maduro en la cárcel de los criminales más peligrosos del mundo ¿Quiénes son?

Te puede interesar: Estados Unidos y el 'pizzómetro': la señal inesperada que anticipó el ataque a Venezuela

No obstante, el anuncio de los nominados también generó debate. Una de las omisiones más comentadas fue la de Cynthia Erivo, quien quedó fuera por su interpretación en Wicked: For Good. La ausencia resulta especialmente llamativa luego de que la actriz tampoco fuera considerada en los Critics Choice, lo que reduce considerablemente sus opciones de llegar a los Oscar.

Otro nombre que sorprendió por su exclusión fue el de Wagner Moura, quien no recibió nominación por su trabajo en el thriller brasileño The Secret Agent. A esto se suma una crítica más amplia: la falta total de reconocimiento al cine no angloparlante. Para muchos analistas, resultó difícil de explicar que el drama Sentimental Value, considerado un fuerte candidato en la carrera hacia los Oscar, no obtuviera ninguna nominación en categorías de actuación.

Como contrapunto a las controversias, la organización anunció uno de los momentos más esperados de la noche: Harrison Ford será distinguido con el Life Achievement Award, un homenaje a su extensa trayectoria y a su contribución al arte de la actuación. El reconocimiento celebra décadas de trabajo que han dejado una huella imborrable en la historia del cine.

Con una mezcla de favoritos consolidados, ausencias polémicas y cambios estructurales, los Actor Awards 2026 confirman su papel central en el calendario de premios y refuerzan su influencia en el camino hacia el Oscar.

Lista completa de nominados a los Actor Awards 2026:

Categorías de Cine — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una película (Cast Ensemble in a Motion Picture)

Frankenstein (Netflix)

Hamnet (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Mejor actor en un papel protagónico (Male Actor in a Leading Role)

Timothée Chalamet — Marty Supreme (A24)

Leonardo DiCaprio — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Ethan Hawke — Blue Moon (Sony Pictures Classics)

Michael B. Jordan — Pecadores (Warner Bros.)

Jesse Plemons — Bugonia (Focus Features)

Mejor actriz en un papel protagónico (Female Actor in a Leading Role)

Jessie Buckley — Hamnet (Focus Features)

Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You (A24)

Kate Hudson — Song Sung Blue: Sueño inquebrantable (Focus Features)

Chase Infiniti — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Emma Stone — Bugonia (Focus Features)

Mejor actor de reparto (Male Actor in a Supporting Role)

Miles Caton — Pecadores (Warner Bros.)

Benicio Del Toro — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Jacob Elordi — Frankenstein (Netflix)

Paul Mescal — Hamnet (Focus Features)

Sean Penn — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor actriz de reparto (Female Actor in a Supporting Role)

Odessa A’zion — Marty Supreme (A24)

Ariana Grande — Wicked: For Good (Universal Pictures)

Amy Madigan — La hora de la desaparición (Warner Bros.)

Wunmi Mosaku — Pecadores (Warner Bros.)

Teyana Taylor — Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una película (Stunt Ensemble in a Motion Picture)

F1 (Apple Original Films / Warner Bros.)

Frankenstein (Netflix)

Mission: Impossible — Sentencia final (Paramount Pictures)

Una batalla tras otra (Warner Bros.)

Pecadores (Warner Bros.)

Categorías de Televisión — Actor Awards 2026

Mejor elenco en una serie dramática (Cast Ensemble in a Drama Series)

La diplomática (Netflix)

Landman (Paramount+)

The Pitt (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

The White Lotus (HBO Max)

Mejor elenco en una serie de comedia (Cast Ensemble in a Comedy Series)

Abbott Elementary (ABC)

El oso (FX)

Hacks (HBO Max)

Only Murders in the Building (Hulu)

The Studio (Apple TV+)

Mejor actor en una serie dramática (Male Actor in a Drama Series)

Sterling K. Brown — Paradise (Hulu)

Billy Crudup — The Morning Show (Apple TV+)

Walton Goggins — The White Lotus (HBO Max)

Gary Oldman — Slow Horses (Apple TV+)

Noah Wyle — The Pitt (HBO Max)

Mejor actriz en una serie dramática (Female Actor in a Drama Series)

Britt Lower — Severance (Apple TV+)

Parker Posey — The White Lotus (HBO Max)

Keri Russell — La diplomática (Netflix)

Rhea Seehorn — Pluribus (Apple TV+)

Aimee Lou Wood — The White Lotus (HBO Max)

Mejor actor en una serie de comedia (Male Actor in a Comedy Series)

Ike Barinholtz — The Studio (Apple TV+)

Adam Brody — Nadie quiere esto (Netflix)

Ted Danson — Un hombre infiltrado (Netflix)

Seth Rogen — The Studio (Apple TV+)

Martin Short — Only Murders in the Building (Hulu)

Mejor actriz en una serie de comedia (Female Actor in a Comedy Series)

Kathryn Hahn — The Studio (Apple TV+)

Catherine O’Hara — The Studio (Apple TV+)

Jenna Ortega — Merlina (Netflix)

Jean Smart — Hacks (HBO Max)

Kristen Wiig — Palm Royale (Apple TV+)

Mejor actor en una película para TV o miniserie (Male Actor in a TV Movie or Limited Series)

Jason Bateman — Black Rabbit (Netflix)

Owen Cooper — Adolescencia (Netflix)

Stephen Graham — Adolescencia (Netflix)

Charlie Hunnam — Monstruo: la historia de Ed Gein (Netflix)

Matthew Rhys — La bestia en mí (Netflix)

Mejor actriz en una película para TV o miniserie (Female Actor in a TV Movie or Limited Series)

Claire Danes — La bestia en mí (Netflix)

Erin Doherty — Adolescencia (Netflix)

Sarah Snook — All Her Fault (Peacock)

Christine Tremarco — Adolescencia (Netflix)

Michelle Williams — Dying for Sex (FX)

Mejor elenco de dobles de riesgo en una serie de televisión (Stunt Ensemble in a Television Series)