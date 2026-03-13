'El Diablo Viste a la Moda 2': nuevo tráiler revela el regreso de Miranda Priestly al trono de la moda

El esperado estreno de “El Diablo Viste a la Moda 2” (The Devil Wears Prada 2) ya comienza a calentar motores tras la publicación de un nuevo tráiler y el lanzamiento del póster oficial por parte de 20th Century Studios, un adelanto que ha despertado nostalgia y expectativa entre los fanáticos de la icónica película de 2006.

La secuela trae de vuelta a figuras emblemáticas como Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, quienes retoman sus personajes en una historia que promete explorar el poder, la ambición y el cambio en la industria editorial de moda.

El nuevo tráiler de “El Diablo Viste a la Moda 2” muestra que la legendaria editora Miranda Priestly sigue dominando el mundo de la moda con su estilo implacable. En una de las escenas destacadas del avance, la temida directora vuelve a cruzarse con Andy Sachs, ahora en una etapa distinta de su carrera.

La historia retoma la dinámica que hizo famosa a la película original, pero con nuevos retos dentro de una industria que ha cambiado radicalmente con la llegada de la era digital. Según los adelantos, Runway enfrenta la caída de las revistas impresas, lo que obliga a Miranda a buscar nuevas estrategias para mantener su influencia.

Además, el tráiler deja ver momentos de tensión y nostalgia cuando antiguos personajes se reencuentran. Entre ellos, Andy y Emily comparten escenas incómodas que sugieren rivalidades y alianzas inesperadas dentro del competitivo mundo de la moda.

Uno de los elementos que más entusiasmo ha generado es el regreso del equipo creativo original. La película vuelve a estar dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna, responsables del tono sarcástico y sofisticado que convirtió a la primera entrega en un fenómeno cultural.

Si en 2006 la cinta fue considerada la “biblia” de quienes soñaban con trabajar en una revista de moda, esta segunda parte promete profundizar en los sacrificios, ambiciones y estrategias necesarias para sobrevivir en ese universo glamoroso pero despiadado.

El adelanto también muestra a Miranda con una actitud ligeramente más juguetona, aunque igual de letal, recordando que en su mundo la mediocridad nunca es una opción.

Aunque el regreso del elenco original es uno de los grandes atractivos, “El Diablo Viste a la Moda 2” también introduce nuevos personajes que ampliarán el universo de la historia.

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Entre las incorporaciones confirmadas se encuentran Lucy Liu, Justin Theroux, Pauline Chalamet, B.J. Novak y Kenneth Branagh, además de otros talentos que se suman al reparto.

Incluso se ha mencionado la posible participación de Lady Gaga, lo que añade aún más expectativa entre los seguidores de la saga y los amantes de la moda.

Las apariciones de estos nuevos personajes podrían representar tanto aliados como rivales para Miranda, especialmente en un escenario donde las grandes marcas de lujo y los conglomerados publicitarios tienen cada vez más poder.

Uno de los aspectos más interesantes de la trama gira en torno a la evolución de Emily Charlton, el personaje interpretado por Emily Blunt. En esta nueva etapa, Emily ya no es una asistente en Runway, sino una ejecutiva influyente dentro de un poderoso grupo de lujo que controla importantes presupuestos publicitarios.

Esta nueva posición la convierte en una pieza clave para el futuro de la revista, lo que podría generar un enfrentamiento estratégico con Miranda.

Al mismo tiempo, Andy Sachs regresa al entorno editorial con más experiencia y seguridad, lo que anticipa una dinámica completamente distinta a la de la primera película.

Después de años de rumores, la secuela finalmente llegará a los cines el 1 de mayo de 2026, casi veinte años después del estreno de la película original.

El anuncio ha provocado una ola de entusiasmo entre los fans que crecieron con la historia y que ahora esperan ver cómo evolucionan los personajes en una industria completamente transformada.

Con un reparto estelar, nuevas intrigas en el mundo de la moda y el regreso de una de las villanas más icónicas del cine moderno, “El Diablo Viste a la Moda 2” promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del año.