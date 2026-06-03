James Van Der Beek: su exesposa se casa tres meses después de la muerte del actor

La actriz Heather McComb comenzó un nuevo capítulo en su vida personal al contraer matrimonio con el actor Scott Michael Campbell en una ceremonia celebrada en Missoula, Montana.

La noticia llamó la atención internacional debido a que la boda tuvo lugar poco más de tres meses después del fallecimiento de James Van Der Beek, protagonista de la exitosa serie Dawson’s Creek y primer esposo de McComb.

El enlace se realizó el pasado 30 de mayo en un entorno al aire libre rodeado de familiares y amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por la hermana de la novia, un detalle que aportó un carácter íntimo y familiar a la celebración. A través de redes sociales, la actriz compartió imágenes del evento, donde lució un vestido de novia acompañado de llamativas botas vaqueras blancas con detalles brillantes.

Junto a las fotografías, McComb expresó la felicidad que marcó ese momento especial. En su publicación escribió: “Ayer @scottmichaelcampbell y yo, bajo el pacto de Dios, nos casamos oficialmente, rodeados de las personas que más amamos en el mundo, en nuestra ciudad favorita, Missoula, Montana”. La actriz también añadió: “Nuestros corazones están llenos y agradecidos por todo el amor que nos rodeó. Dios es muy bueno.”

Por su parte, Scott Michael Campbell, reconocido por sus participaciones en producciones como Brokeback Mountain, ER y Shameless, compartió su propia reacción tras la boda. El actor publicó varias imágenes del enlace y acompañó el contenido con un mensaje dedicado a su esposa: “Más allá bendecido por la semana más increíble al casarme con el alma más hermosa que es @heatmccomb”.

La historia de amor entre McComb y Campbell comenzó oficialmente en 2023, aunque ambos se conocían desde hacía más de quince años. Con el paso del tiempo fortalecieron su vínculo y, en abril de 2025, anunciaron su compromiso. Desde entonces, la pareja compartió distintos momentos de su relación con seguidores y amigos cercanos, hasta llegar a la ceremonia que ahora oficializa su unión.

Antes de esta nueva etapa sentimental, Heather McComb estuvo casada durante casi siete años con James Van Der Beek. Su matrimonio se desarrolló entre 2003 y 2010 y fue seguido de cerca por los medios de entretenimiento debido a la popularidad que alcanzó el actor gracias a su papel como Dawson Leery. Tras la separación, Van Der Beek reconstruyó su vida personal junto a Kimberly Van Der Beek, con quien formó una familia y tuvo seis hijos.

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La muerte del actor, ocurrida el 11 de febrero a los 48 años, generó una profunda conmoción entre colegas, seguidores y seres queridos. Durante más de dos años enfrentó un cáncer colorrectal, enfermedad que había decidido hacer pública en noviembre de 2024. En aquel momento compartió detalles sobre su situación y transmitió un mensaje de esperanza respecto a su tratamiento.

En declaraciones realizadas entonces, Van Der Beek señaló: “He estado lidiando en privado con este diagnóstico y he estado tomando medidas para resolverlo, con el apoyo de mi increíble familia”. Además, agregó: “Hay razones para el optimismo y me siento bien”.

Tras conocerse su fallecimiento, Heather McComb le rindió homenaje a través de un emotivo mensaje en redes sociales. La actriz manifestó el profundo afecto que conservaba hacia su exesposo y expresó su solidaridad con la familia que él formó después de su divorcio. En ese texto afirmó: “Estoy especialmente destrozada por su increíble esposa Kimberly, sus hermosos hijos y su familia”.

Asimismo, describió a James y Kimberly como “almas gemelas” y destacó el apoyo incondicional que la viuda brindó al actor durante la enfermedad. Sobre ella escribió: “La manera en que estuvo presente para él con tanta gracia es algo que siempre admiraré”. Respecto a Van Der Beek, señaló que su amistad “perduró a través de las décadas” y lo definió como “un alma hermosa llena de tanta luz, amor, talento, humor, sensibilidad y un profundo amor por Dios”.

Ahora, con su reciente matrimonio, Heather McComb inicia una nueva etapa personal mientras mantiene vivo el recuerdo de una amistad que, según sus propias palabras, permaneció intacta durante años y trascendió mucho más allá de su historia como expareja.