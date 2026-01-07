Nicolás Maduro en la cárcel de los criminales más peligrosos del mundo ¿Quiénes son?

Diseñada para aislar, controlar y quebrar psicológicamente, la prisión cuenta con muros reforzados, barricadas metálicas y cámaras de largo alcance.

La captura del exmandatario en una operación militar estadounidense en territorio venezolano y su posterior traslado a Estados Unidos no solo reactivó el debate político internacional, sino que también puso nuevamente en el centro de la atención al Metropolitan Detention Center (MDC) de Brooklyn, una de las prisiones federales más temidas y herméticas del sistema penitenciario estadounidense.

El líder del régimen chavista enfrenta cargos por conspiración para el narcoterrorismo, tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y delitos relacionados con armas, según la acusación presentada por las autoridades federales. El pasado lunes, Maduro compareció ante un tribunal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, y mientras avanza su proceso judicial permanecerá recluido en el MDC, un centro que ha albergado a algunos de los criminales más notorios del mundo.

Ubicado en Brooklyn, a escasos kilómetros de puntos emblemáticos como Central Park y la Quinta Avenida, el Metropolitan Detention Center es una instalación de máxima seguridad destinada a reclusos de alto riesgo, especialmente aquellos involucrados en narcotráfico, crimen organizado, terrorismo, corrupción política y delitos de alto impacto mediático.

El MDC ha sido descrito por exdetenidos como un lugar de aislamiento extremo, vigilancia permanente y condiciones severas, razón por la cual ha sido apodado por algunos como “el infierno en la tierra”.

Criminales famosos que han pasado por el MDC

Entre los nombres más conocidos que han ocupado sus celdas se encuentra Sean “Diddy” Combs, rapero y empresario, detenido por cargos relacionados con tráfico y abuso sexual. También estuvo allí Ghislaine Maxwell, exsocia y pareja de Jeffrey Epstein, condenada a 20 años de prisión por explotación sexual y abuso de menores.

En el ámbito del narcotráfico, uno de los casos más emblemáticos es el de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cartel de Sinaloa, quien pasó por el MDC bajo aislamiento total antes de ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, donde hoy cumple cadena perpetua.

Otro dirigente latinoamericano recluido en esta cárcel fue el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por narcotráfico. Hernández permaneció más de tres años en el MDC, aunque recientemente el presidente Donald Trump lo indultó y le concedió la libertad, decisión que generó fuertes reacciones en la región.

Más recientemente, Luigi Mangione, acusado del asesinato del director de United Healthcare, permanece detenido en el MDC mientras avanza la investigación judicial, en un caso similar al de Maduro, aún en fase procesal.

El historial del MDC incluye también a figuras como:

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, condenado por aceptar sobornos de narcotraficantes.

Ismael “El Mayo” Zambada, líder del narcotráfico, actualmente a la espera de juicio.

John Gotti, histórico jefe de la familia criminal Gambino.

Sam Bankman-Fried, fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, condenado por fraude financiero.

Vincent Bassiano, mafioso y capo criminal.

Miembros de Al Qaeda, detenidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Muchos de estos detenidos han sido recluidos en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como “el hoyo”, un sector reservado para los presos considerados más peligrosos. Allí, las celdas miden aproximadamente 6 metros por 6 metros, y los reclusos permanecen 23 horas diarias encerrados, con salidas mínimas y sin contacto con otros internos.

Se presume que Nicolás Maduro será ubicado en esta misma unidad, donde los traslados se realizan por pasillos internos que conectan directamente con los tribunales para evitar cualquier exposición pública.

Las denuncias sobre las condiciones del MDC han sido reiteradas. En una carta escrita tras su reclusión, Genaro García Luna afirmó: “He presenciado homicidios, apuñalamientos y amenazas sistemáticas a mi integridad. Fui segregado casi un año a las celdas de castigo sin haber violado ninguna norma”.

Según fuentes cercanas al sistema penitenciario, la seguridad exterior fue reforzada tras la llegada del dirigente venezolano, confirmando el nivel de riesgo que representa su detención.