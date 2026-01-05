Nicolás Maduro capturado: su ropa de marca estadounidense desata furor en redes

Las imágenes difundidas en las horas posteriores a su detención provocaron un intenso escrutinio digital que convirtió sus prendas en tendencia global.

La captura de Nicolás Maduro tras una operación de Estados Unidos en Venezuela no solo sacudió el tablero político internacional, sino que también generó una ola inesperada de comentarios en redes sociales por un detalle aparentemente secundario: la ropa que vestía el líder chavista al momento de ser fotografiado bajo custodia estadounidense.

La expectación inicial giraba en torno al paradero de Maduro y de su esposa, capturada en la misma operación. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, llegó incluso a solicitar una prueba de vida del dirigente. Sin embargo, cuando finalmente se divulgó la primera imagen oficial, la atención se desvió rápidamente hacia un elemento visual concreto: Maduro aparecía de pie, con antifaz y cascos, vestido con un chándal gris de la marca estadounidense Nike.

Más allá del impacto político y simbólico de la escena, miles de usuarios comenzaron a identificar el modelo exacto de la prenda. Se trataba de un conjunto Nike Tech, una de las líneas más populares de la marca, calificada actualmente como “Superventas”. Aunque no es posible determinar si este estatus responde al llamado “efecto Maduro” o a una tendencia previa, lo cierto es que la prenda se volvió objeto de búsqueda masiva.

El conjunto no se vende como una sola pieza. La chaqueta windrunner de tejido fleece con cremallera completa tiene un precio de 199,99 euros, mientras que el pantalón, también de fleece y con dobladillo abierto, cuesta 99,99 euros. En total, el atuendo que llevaba Maduro al momento de su captura asciende a 299,98 euros y está disponible en varias tallas y colores a través de los canales oficiales de la marca.

Horas más tarde, nuevas fotografías mostraron a Maduro descendiendo del avión que lo trasladó a Nueva York, donde deberá enfrentar a la justicia estadounidense, que lo acusa de narcoterrorismo. En esta ocasión, el líder venezolano ya no vestía el chándal gris, sino una sudadera azul que volvió a encender la conversación digital. De nuevo, los usuarios rastrearon la prenda hasta identificarla como un producto de la marca estadounidense Origin.

La sudadera, más ligera, corresponde al color que la firma denomina “Patriot Blue”. Está disponible en varias tallas y colores y tiene un precio de 68,95 euros, según se puede consultar en la página web de la marca. El contraste entre el discurso antiestadounidense del régimen venezolano y el uso reiterado de marcas de Estados Unidos fue uno de los aspectos más comentados.

Mientras Nike optó por guardar silencio tras la difusión de las imágenes de Maduro vistiendo uno de sus chándales, Origin decidió capitalizar el momento con un mensaje cargado de ironía. En su cuenta oficial publicó un tuit que decía: “Bienvenido a América”, acompañado de una imagen de Maduro esposado, sentado, con los pulgares hacia arriba y una media sonrisa, custodiado por varios agentes. Junto a esa fotografía, la marca añadió otra de la camiseta disponible en su web.

Te puede interesar: Sean 'Diddy' Combs: sus hijos contarán el impacto del juicio en una nueva serie documental

Te puede interesar: Avengers: Doomsday revela el trato exclusivo a Robert Downey Jr.

La firma también se dirigió directamente a sus clientes con un aviso comercial que no pasó desapercibido: “Lamentablemente, nuestra camiseta ‘Patriot Blue’ RTX no se encuentra disponible para envíos hasta primavera”. No obstante, aclaró que el producto podía reservarse, reforzando aún más la viralidad del episodio.

Las imágenes de Maduro continuaron generando reacciones. En otras fotografías tomadas en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, el líder del régimen venezolano aparece con una sudadera negra mientras desea buenas noches y feliz Año Nuevo a los agentes que lo custodian. Escenas que, una vez más, alimentaron comentarios, memes y debates en redes sociales, donde la moda terminó convirtiéndose en un inesperado protagonista de uno de los acontecimientos políticos más impactantes del momento.