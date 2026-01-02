Avengers: Doomsday revela el trato exclusivo a Robert Downey Jr.

El rodaje de la película no solo ha despertado interés por su ambiciosa historia y su elenco estelar, sino también por el trato excepcional que recibió el actor durante la filmación.

Robert Downey Jr., quien regresa al Universo Marvel con un giro inesperado al interpretar al villano Doctor Doom, protagonizó una experiencia tan singular en el set que terminó convirtiéndose en tema de conversación entre sus propios compañeros.

Fue Simu Liu, intérprete de Shang-Chi, quien reveló detalles del ambiente exclusivo que rodeó a Downey Jr. Según explicó, el actor contaba con “un convoy de tráileres y toda una zona en el campamento base que llamábamos afectuosamente ‘Downey Land’”, un espacio completamente diferenciado del resto del equipo.

La primera visita de Liu a ese sector fue, según sus propias palabras, desconcertante. “Me encontré con un espacio decorado con arte al estilo Andy Warhol, pero todos los personajes eran Downey. Es increíblemente consciente de sí mismo”, relató el actor, destacando el tono casi museístico y autorreferencial del lugar.

La exclusividad no se limitaba a la estética. También alcanzaba a la experiencia gastronómica. Liu recordó que llegó al área con su almuerzo habitual del set, sin imaginar que el espacio contaba con un servicio culinario privado. “No sabía que Downey Land tenía sus propios chefs, pero llevé mi almuerzo del set y él me dijo: ‘Oh, no, no, no. No hacemos eso aquí’”, contó entre risas.

Tras esa advertencia, la situación escaló a otro nivel. “Los chefs sirvieron todo un banquete y pensé: ‘Voy a guardar mi comida’”, agregó Liu, sorprendido por el despliegue. El entorno no solo impresionaba por la logística, sino también por las personas que lo frecuentaban. “Las personas que pasaban por allí… No podía creer que estaba almorzando con estas personas”, confesó, sin dar nombres, pero dejando entrever la magnitud del círculo que rodeaba al actor.

Aun así, Liu aseguró que tuvo que mantener la compostura profesional. “Fue imprescindible para mí dejar de lado mi parte fan. Debía tratar a todos como iguales, aunque por dentro me sentía como un niño”, reconoció, evidenciando el impacto que tiene compartir escena con una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo.

Más allá de estas anécdotas, Avengers: Doomsday se perfila como uno de los estrenos más esperados del cine de superhéroes. La película llegará a las salas el 18 de diciembre de 2026 y marcará un punto de inflexión en la narrativa del Universo Marvel, tanto por los regresos inesperados como por las nuevas incorporaciones.

El primer adelanto oficial ya dio pistas del tono emocional de la historia al mostrar a Steve Rogers en una faceta inédita: convertido en padre. En el avance, se lo ve llegando en motocicleta a una granja, observando su antiguo traje y sosteniendo a su hijo en brazos, mientras aparece el mensaje: “Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday”. La escena confirmó el retorno de Chris Evans como Capitán América y abrió múltiples interrogantes sobre la línea temporal del personaje y su posible relación con el multiverso.

El elenco de la película es uno de los más ambiciosos de la franquicia. Además de Evans y Downey Jr., la producción reúne a Chris Hemsworth, Florence Pugh, Tom Hiddleston, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, Channing Tatum, Pedro Pascal y Vanessa Kirby, entre otros, integrando figuras clave del universo Marvel y de los X-Men.

Uno de los puntos que más debate ha generado es precisamente la transformación de Robert Downey Jr., quien deja atrás definitivamente a Tony Stark para asumir el rol de Doctor Doom. Este cambio ha despertado curiosidad sobre cómo se redefinirá la dinámica entre héroes y villanos y cuál será el peso del personaje en la historia central.

La dirección de Joe y Anthony Russo, responsables de algunas de las entregas más exitosas de la saga, refuerza las expectativas. Aunque el guion se mantiene bajo estricta confidencialidad, cada detalle que se filtra, desde los lujos en el set hasta las imágenes del tráiler, alimenta la anticipación. Con su estreno cada vez más cerca, Avengers: Doomsday se perfila como un evento cinematográfico que promete redefinir el futuro del Universo Marvel.