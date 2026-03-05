Harry Potter: Paul Bettany suena como nuevo Voldemort en la serie de HBO Max

El regreso del universo de Harry Potter a la televisión está generando una enorme expectativa entre los fanáticos de la saga.

Mientras la producción de la nueva serie de HBO Max avanza con un ambicioso plan de siete temporadas, un rumor reciente colocó al actor Paul Bettany como uno de los principales candidatos para interpretar al temido Lord Voldemort.

El proyecto, basado nuevamente en los libros de J.K. Rowling, pretende ofrecer una adaptación más extensa y detallada de la historia original, con cada temporada dedicada a una de las novelas. El estreno está previsto para principios de 2027, coincidiendo con el aniversario número 30 de la publicación de Harry Potter y la piedra filosofal.

El interés en Paul Bettany surgió después de que el conocido insider Daniel Richtman comentara que el actor británico estaría “en la parte superior de la lista” de Warner Bros. para interpretar al villano principal de la historia.

Aunque no existe confirmación oficial ni reportes sobre una oferta formal, el comentario fue suficiente para encender el debate entre los seguidores de la franquicia. En redes sociales y foros especializados, muchos fanáticos comenzaron a analizar si el actor sería capaz de asumir el reto de dar vida a Tom Riddle, el personaje que se convierte en el oscuro Lord Voldemort.

Bettany es ampliamente conocido por interpretar a Vision en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero también ha demostrado su capacidad para asumir papeles más sombríos. Entre ellos destacan sus interpretaciones en Solo: A Star Wars Story, donde encarnó a Dryden Vos, y en El código Da Vinci, donde dio vida al inquietante Silas.

De confirmarse su participación, se espera que el personaje tenga una presencia limitada en la primera temporada, aunque su importancia crecería significativamente a partir de la cuarta entrega de la serie.

La serie ya confirmó a los actores que interpretarán al trío protagonista de Hogwarts. El joven Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, mientras que Alastair Stout interpretará a Ron Weasley y Arabella Stout asumirá el papel de Hermione Granger.

Además, el elenco contará con figuras reconocidas del cine y la televisión. Entre ellos destacan John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Nick Frost en el rol de Rubeus Hagrid y Warwick Davis como Filius Flitwick.

También se confirmó la participación de Paapa Essiedu, quien interpretará al profesor Severus Snape, uno de los personajes más complejos de la saga.

La producción comenzó ya la filmación de la primera temporada, que adaptará Harry Potter y la piedra filosofal en ocho episodios, con un calendario de rodaje que se extenderá hasta mediados de 2026.

Uno de los mayores retos para la nueva serie será encontrar a un actor capaz de interpretar a Lord Voldemort tras la recordada actuación de Ralph Fiennes en la saga cinematográfica.

Fiennes interpretó al villano desde 2005, ofreciendo una versión que se convirtió en referencia para millones de espectadores. Su interpretación dejó una huella difícil de igualar, lo que aumenta la presión sobre cualquier actor que asuma el papel en esta nueva adaptación.

Durante varios meses, otro nombre que circuló con fuerza en rumores fue el del actor irlandés Cillian Murphy, reciente ganador del Oscar y protagonista de múltiples producciones exitosas.

Sin embargo, el propio Murphy decidió aclarar su posición en una entrevista con The Times, descartando por completo su participación en el proyecto.

“Categóricamente no. ¿Puedes poner eso como titular?”, afirmó el actor de forma directa, dejando claro que no formará parte de la serie.

La especulación sobre su posible participación surgió después de que el propio Ralph Fiennes mencionara su nombre en una entrevista.

“Me dijeron que ya lo ocuparon, ¿no es así? Creo que Cillian Murphy es muy bueno. Sería una muy buena elección”, comentó el actor meses atrás, alimentando las teorías de los fanáticos.

Mientras continúa el proceso de casting, los responsables del proyecto destacan la enorme escala de la producción.

El director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, JB Perrette, explicó en una entrevista el nivel de detalle que tendrá la serie.

“La magnitud de la producción, el detalle y la minuciosidad de lo que están haciendo y han construido lleva lo teatral a otro nivel completamente diferente”, aseguró.

Además, expresó su convicción de que la nueva adaptación podría marcar un antes y un después en el streaming.

“El evento de streaming de la década”, afirmó al referirse a la esperada serie.

Por ahora, el misterio sobre quién interpretará a Voldemort en la nueva serie de Harry Potter sigue sin resolverse. Pero con la producción avanzando y los rumores creciendo, todo apunta a que el anuncio oficial podría convertirse en uno de los momentos más comentados del mundo del entretenimiento en los próximos meses.