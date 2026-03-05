Centro Cardiovascular implanta por primera vez prótesis valvular pulmonar por vía transcatéter

El caso corresponde a una paciente que nació con un defecto congénito en la raíz de la arteria pulmonar y que había sido operada hace 14 años.

El Centro Nacional Cardiovascular de la Ciudad de la Salud realizó por primera vez en el país el implante de una prótesis valvular pulmonar mediante técnica transcatéter, un procedimiento mínimamente invasivo que permitió tratar a una paciente de 37 años con cardiopatía congénita compleja sin recurrir a una cirugía a corazón abierto.

De acuerdo con especialistas de la Caja de Seguro Social (CSS), este avance representa un paso importante en el desarrollo del intervencionismo estructural en Panamá y demuestra el potencial del trabajo multidisciplinario en el manejo de enfermedades cardíacas complejas.

El caso corresponde a una paciente que nació con un defecto congénito en la raíz de la arteria pulmonar y que había sido operada hace 14 años. En esa intervención se le colocó una prótesis biológica que, con el paso del tiempo, comenzó a deteriorarse.

“El dispositivo implantado se fue deteriorando y llegó a un punto en que la paciente presentaba una situación muy delicada, con obstrucción e insuficiencia valvular”, explicó el Dr. Pedro Echeverría, cirujano cardiovascular y torácico y director médico del centro.

El cardiólogo intervencionista pediátrico Dr. Miguel de la Rosa indicó que la paciente fue diagnosticada con tetralogía de Fallot con agenesia de válvulas pulmonares. A los 26 años se le realizó una cirugía correctiva en la que se implantó un conducto valvulado que conecta el ventrículo derecho con la arteria pulmonar.

Con el tiempo, esta estructura comenzó a presentar fallas. La paciente acudió a consulta médica tras experimentar fatiga al realizar esfuerzos físicos y un aumento en las infecciones respiratorias. Los estudios confirmaron que el conducto presentaba un estrechamiento importante y que la válvula había perdido funcionalidad.

Frente a este panorama, el caso fue evaluado por un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en cardiología, cardiología de adultos con cardiopatías congénitas y cirugía cardiovascular. Tras el análisis, se decidió optar por una intervención percutánea, alternativa menos invasiva que reduce los riesgos quirúrgicos y permite una recuperación más rápida.

La Dra. Lizeth Saldaña, cirujana cardiovascular y especialista en cardiopatías congénitas, explicó que el procedimiento se llevó a cabo mediante una pequeña incisión en la región inferior del abdomen, a la altura de la línea del bikini. A través de este acceso se introdujo una nueva válvula dentro del conducto previamente colocado, lo que permitió corregir la obstrucción y restablecer el funcionamiento adecuado del flujo pulmonar.

“Logramos implantar una nueva válvula en esa posición sin necesidad de una cirugía abierta”, subrayó el Dr. Echeverría.

Tras la intervención, la paciente ha mostrado una evolución favorable. Según el equipo médico, su familia manifestó satisfacción con el proceso y se espera que reciba el alta hospitalaria en un plazo aproximado de 48 horas.