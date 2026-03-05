Bus de Tanara atropella a dos trabajadoras de Aseo; se mantienen bajo atención médica

Solo en lo que va de 2026 ya se han registrado 25 atropellos , y en los primeros días de marzo se contabilizan tres casos , según datos de la Policía de Tránsito.

Panamá/Lo que debía ser el cierre de una jornada de limpieza terminó en un hospital. Dos trabajadoras de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), conocidas como las Damas del Barrido, fueron atropelladas por un autobús mientras intentaban cruzar la calle en el corregimiento de Juan Díaz, luego de concluir su labor diaria.

Las mujeres estaban asignadas al área de San Pedro. Tras terminar el barrido de la zona, se dirigían a un restaurante de comida rápida cercano para pedir el baño. En ese momento ocurrió el impacto que interrumpió su rutina de trabajo.

De acuerdo con la Policía Nacional, una posible distracción al volante habría provocado el accidente. El conductor del autobús, que cubre la ruta Vía España–Tanara, tiene entre 30 y 45 años y contaba con todos sus documentos en regla.

Óscar Rodríguez, agente del Tránsito, explicó que el conductor aseguró no haberse percatado de la presencia de las peatones. “El conductor manifestó solamente que no vio a los peatones cruzando la calle”, indicó el oficial.

Rodríguez detalló que, hasta el momento de la verificación inicial, no se detectó que el chofer manejara a alta velocidad ni que estuviera utilizando su teléfono celular.

Pero, en redes sociales comenzó a circular el video del momento del accidente. En las imágenes se observa al autobús avanzando por la vía y, aparentemente, el conductor no se percata de inmediato del atropello, por lo que continúa su marcha por algunos segundos.

Estado de Salud de las trabajadoras

Las dos trabajadoras fueron trasladadas inicialmente al Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, donde recibieron las primeras atenciones médicas. Una de ellas sufrió una herida en la cabeza que requirió 13 puntos de sutura. La otra presentó un cuadro más delicado, por lo que fue trasladada al Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social para realizarle estudios especializados, entre ellos una tomografía.

Desde la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, a cargo de Ovil Moreno, confirmó el incidente y señalaron que ambas colaboradoras reciben atención médica especializada mientras la institución da seguimiento a su estado de salud.

En un comunicado, la entidad expresó su respaldo a las trabajadoras y reiteró su preocupación por la seguridad de quienes realizan labores en la vía pública. “Estamos acompañando a nuestras colaboradoras y a sus seres queridos en este difícil momento”, indicó la institución.

También hicieron un llamado a los conductores a mantener precaución en las calles donde laboran trabajadores de limpieza. “Pedimos a la ciudadanía respeto y conciencia por la vida de quienes trabajan cada día en las calles para cuidar nuestra ciudad”, se lee en el comunicado.

El caso también deja abierta la posibilidad de distintas rutas judiciales

Según la Policía de Tránsito, si las lesiones de las víctimas no superan los 31 días de incapacidad, el hecho podría ser tratado como una colisión simple en los juzgados de tránsito. En caso contrario, el expediente pasaría al Ministerio Público para una investigación más profunda.

El accidente ocurre en un contexto preocupante. Solo en lo que va de 2026 ya se han registrado 25 atropellos, y en los primeros días de marzo se contabilizan tres casos, según datos de la Policía de Tránsito.

Mientras las investigaciones avanzan, el incidente vuelve a poner sobre la mesa la realidad de quienes limpian las calles de la ciudad: trabajadores expuestos diariamente al tránsito, muchas veces sin más protección que su uniforme y su escoba, en medio del flujo constante de vehículos.

Con información de Yami Rivas y Meredith Serracín.