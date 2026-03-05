Fertilizantes donados por Marruecos beneficiarán a pequeños productores, afirma el MIDA

Linares explicó que el cargamento aún no ha llegado al país, ya que el traslado se realizará por vía marítima, lo que podría tomar varios meses.

Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, se refirió a la donación de fertilizantes que realizará el Reino de Marruecos a Panamá, iniciativa anunciada por el presidente de la República durante su conferencia de prensa semanal.

Linares explicó que el cargamento aún no ha llegado al país, ya que el traslado se realizará por vía marítima, lo que podría tomar varios meses. No obstante, adelantó que el beneficio estará dirigido principalmente a los pequeños productores del sector agropecuario.

“Recuerda que eso es una cantidad. El barco tiene que venir y eso puede tomar un par de meses. No le puedo dar fecha exacta, estamos trabajando en la metodología. Lo que sí le puedo garantizar es que es un fertilizante que se le va a donar al pequeño productor”, indicó el ministro.

El titular del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) señaló que actualmente la institución trabaja en el mecanismo de distribución para asegurar que los insumos lleguen de manera efectiva a quienes más lo necesitan en el campo.

La donación forma parte de los esfuerzos para apoyar la producción agrícola y aliviar los costos que enfrentan los productores, particularmente los de menor escala. Entretanto, las autoridades continúan coordinando los detalles logísticos para la llegada del cargamento al país.