Museo del Canal presenta libro con historias inéditas de trabajadores afrocaribeños

La escritora Julie Greene exploró documentos y archivos importantes acerca de la construcción del Canal, además de testimonios que antes no habían sido presentados.

Ciudad de Panamá/Hoy se realiza un diálogo especial entre voces afrocaribeñas que participaron en la construcción del Canal de Panamá, en el marco de la presentación del libro "Box 25" de la autora Julie Greene, en el Museo del Canal de Panamá, ubicado en el Casco Antiguo.

El evento destaca por abordar historias inéditas que nunca antes han sido contadas sobre los trabajadores que dedicaron su vida a esta gran obra de la ingeniería. Julie Greene, profesora de la Universidad de Maryland, ha centrado su investigación por años en las historias de los trabajadores del Canal. Su primer libro, "The Canal Builders", fue uno de los referentes utilizados en la renovación de las salas del museo.

El año pasado, Greene publicó "Box 25" (Caja 25), obra que narra desde las memorias de aquellos trabajadores afrocaribeños que aportaron su esfuerzo a la construcción de la vía interoceánica.

"Estamos super honrados de tenerla aquí y va a ser un conversatorio fantástico en el que vamos a poder explorar mucho más sobre su trabajo, su investigación y todo lo que ello conlleva", expresó Ana Elizabeth Gonzále, directora ejecutiva del Museo del Canal.

Sobre la importancia cultural del evento para el país, la funcionaria destacó que compartir con la doctora Greene representa una gran oportunidad para establecer mayor cercanía con Panamá. "Poder compartir con ella como público, como audiencias y también como colegas es una gran oportunidad para posiblemente trabajar en proyectos conjuntos y poder acercar muchísimo más esa perspectiva de que Panamá impacta al mundo mucho más allá de nuestro propio país", manifestó.

La escritora exploró documentos y archivos importantes acerca de la construcción del Canal, además de testimonios que antes no habían sido presentados, los cuales hablan de las luchas y los aportes de la población afrocaribeña y de todos los trabajadores que contribuyeron a esta obra.

Con información de Yamy Rivas.