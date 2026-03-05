Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.

Puerto Rico/La Selección Nacional de Béisbol de Panamá se declara lista para su debut este viernes 6 de marzo, a las 11:00 a.m., frente a Cuba en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, en el inicio de su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Previo al compromiso, el equipo panameño ofreció una conferencia de prensa en la que manifestó su motivación y preparación para afrontar el torneo internacional.

En el encuentro con los medios participaron el manager José Mayorga, el receptor Miguel Amaya y el lanzador Logan Allen, quien fue confirmado como abridor para Panamá en el duelo inaugural ante el conjunto cubano.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Logan Allen será el abridor de Panamá ante Cuba conoce más de él

Durante la jornada también conversó con la delegación el exgrandes ligas Carlos Lee, quien destacó la combinación de juventud y experiencia dentro del plantel.

"Ansioso, un poquito ansioso también de que empiece esto. Creo que el equipo se ha preparado bien… tenemos un buen conjunto, hay mucha unidad… los muchachos han entendido que este es un torneo corto… que todos tienen que poner su granito de arena… para que al final del día salgamos con la victoria", expresó Lee.

El exjugador agregó que en un campeonato de estas características es clave ejecutar las pequeñas jugadas. "El Mundial se juega como un juego de Little League (Pequeñas Ligas)… cuando hay que tocar se toca, cuando hay que correr se corre… aquí hay que fabricar las carreras", afirmó.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026| Estados Unidos apuesta por sus estrellas para reverdecer los laureles

Por su parte, jugadores y cuerpo técnico reiteraron que el enfoque estará en la ejecución de los fundamentos y en las pequeñas acciones del juego, consideradas claves para competir en un torneo de formato corto como el Clásico Mundial.

Asimismo, se confirmó que Logan Allen será el encargado de abrir desde el montículo por Panamá en el primer partido frente a Cuba.

Información de David Salayandía (Enviado especial de TVMAX)