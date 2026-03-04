Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá vs Tigres: selección nacional completa su segundo juego de exhibición antes del torneo

Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.

Panamá/La Selección de Panamá jugó este miércoles su segundo y último partido de exhibición, previo al Clásico Mundial de Béisbol 2026, ante los Tigres de Detroit el que se realizó en el Publix Field at Joker Marchant Stadium de Lakeland, Florida.

El marcador favoreció a los Tigres por pizarra de 2 carreras por 1. La única 'rayita' del combinado nacional se produjo en la parte alta del cuarto episodio cuando Johan Camargo conectó un doble que llevó al 'home plate' a Edmundo Sosa.

Abdiel Mendoza toleró un hit y dos carreras en un relevo de una entrada para cargar con la derrota. Él sustituyó al abridor Jaime Barría quien no recibió anotaciones y propinó un ponche en una episodio.

Jack Flaherty se llevó el triunfo al trabajar en tres episodios con dos hits permitidos y tres ponches propinados.

Allen Córdoba destacó por el bateo de Panamá con tres imparables en cuatro turnos. Johan Camargo de 2-2 con una carrera impulsada y Leonardo Bernal de 2-1.

Balance

El equipo panameño completó su serie de dos juegos de exhibición con un balance de dos derrotas. En el primer encuentro, realizado el martes, perdió ante los Yankees de Nueva York por 11 a 1.

A diferencia del encuentro ante los neoyorquinos, en el conectó tres incogibles, Panamá pegó siete ante los Tigres.

Una vez terminado ese cotejo, la selección panameña viaja a las 6:00 p.m. hacia San Juan, Puerto Rico, sede del Grupo A del certamen donde enfrentará a las representaciones de Cuba, Canadá, Colombia y la puertorriqueña.

Se espera que la delegación nacional llegue a la capital boricua a las 9:00 p.m. Para el jueves 5 de marzo, se tiene programado un entrenamiento en el estadio Hiram Bithorn a las 12:30 p.m.

Calendario de Panamá

6 de marzo de 2026: vs Cuba (11:00 a.m./ hora de Panamá)

vs Cuba (11:00 a.m./ hora de Panamá) 7 de marzo de 2026: vs Puerto Rico (6:00 p.m./ hora de Panamá)

vs Puerto Rico (6:00 p.m./ hora de Panamá) 8 de marzo de 2026: vs Canadá (6:00 p.m./ hora de Panamá)

vs Canadá (6:00 p.m./ hora de Panamá) 9 de marzo de 2026: vs Colombia (11:00 a.m./ hora de Panamá)

Todos los juegos se llevarán a cabo en el estadio Hiram Bithorn de San Juan.