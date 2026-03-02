Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Manager José Mayorga anuncia los abridores para dos primeros juegos del torneo
Panamá vs Puerto Rico, Clásico Mundial de Béisbol 2026 por TVMAX, el sábado 7 de marzo a las 6:00 p.m.
Panamá/Al arribar al Georgetown Brand New Field, el manager de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, José Mayorga, aseguró que la selección está lista para encarar sus próximos compromisos y confirmó la rotación de abridores para los primeros encuentros.
Mayorga informó que Jorge García abrirá el partido de mañana, martes 3 de marzo, ante los Yankees de Nueva York. Además, anunció que Logan Allen será el encargado de iniciar frente a Cuba, mientras que Ariel Jurado asumirá la responsabilidad contra Puerto Rico.
El dirigente subrayó que la meta inmediata es avanzar de ronda. "Claramente clasificar a la siguiente ronda y seguir avanzando. Hay que sacar los primeros partidos para ponernos en una buena posición y después ganar los juegos necesarios para llegar a la final”, expresó en declaraciones emitidas por los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol.
Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Panamá enciende motores en Tampa
Sobre el ambiente en el plantel, destacó la cohesión del grupo tras el primer encuentro formal con todos los jugadores. "Contento y emocionado de ver a todos los muchachos juntos, completos, preparándonos para salir a entrenar", comentó. También resaltó la combinación de experiencia y juventud como un factor positivo en la dinámica interna. "Han hecho muy buena química. El club se siente bastante alegre, con mucha energía y ánimo", afirmó.
En el plano personal, Mayorga calificó su designación como un honor y reafirmó su compromiso con la selección nacional. Señaló que asume el reto con el objetivo de llevar a Panamá "a lo más alto" y competir por el título.
Finalmente, el manager hizo un llamado a la afición para que respalde al equipo durante el torneo, consciente del seguimiento que tendrán tanto en Tampa como en Puerto Rico. "Que confíen en nosotros. Los muchachos van a darlo todo para lograr los objetivos", concluyó.
Panamá continúa concentrada en el Georgetown Brand New Field, donde cumple con su agenda de entrenamientos mientras el cuerpo técnico termina de ajustar los detalles de la rotación y la estrategia para los próximos partidos.
Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Mariano Rivera el 42 vive en Tampa: orgullo panameño en la casa de los Yankees
Selección de Panamá
Lanzadores
- Darío Agrazal
- Paolo Espino
- Miguel Gómez
- Ariel Jurado
- Abdiel Mendoza
- Logan Allen
- Miguel Cienfuegos
- Kenny Hernández
- Jaime Barría
- Jorge García
- Javy Guerra
- Humberto Mejía
- Erian Rodríguez
- Alberto Baldonado
- Jame González
- Andy Otero
Receptores
- Miguel Amaya
- Leonardo Bernal
- Iván Herrera
Cuadro interior
- Jonathan Araúz
- José Caballero
- Johan Camargo
- Leonardo Jiménez
- Edmundo Sosa
- Rubén Tejada
Jardineros
- Enrique Bradfield Jr.
- Allen Córdoba
- José Ramos
- Jhonny Santos
Utility
- Christian Bethancourt
Cuerpo técnico
- Manager: José Mayorga
- Asistente: Luis Caballero
- Coach de la banca: Julio Mosquera
- Coach de bateo: Einar Díaz
- Coach de bateo: Carlos Lee
- Coach de pitcheo: Julio Rangel
- Coach de primera base: Raúl Domínguez
- Coach de tercera base: Lino Díaz
- Catcher de bullpen: Gilberto Méndez