Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Manager José Mayorga anuncia los abridores para dos primeros juegos del torneo

Panamá/Al arribar al Georgetown Brand New Field, el manager de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, José Mayorga, aseguró que la selección está lista para encarar sus próximos compromisos y confirmó la rotación de abridores para los primeros encuentros.

Mayorga informó que Jorge García abrirá el partido de mañana, martes 3 de marzo, ante los Yankees de Nueva York. Además, anunció que Logan Allen será el encargado de iniciar frente a Cuba, mientras que Ariel Jurado asumirá la responsabilidad contra Puerto Rico.

El dirigente subrayó que la meta inmediata es avanzar de ronda. "Claramente clasificar a la siguiente ronda y seguir avanzando. Hay que sacar los primeros partidos para ponernos en una buena posición y después ganar los juegos necesarios para llegar a la final”, expresó en declaraciones emitidas por los medios oficiales de la Federación Panameña de Béisbol.

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Panamá enciende motores en Tampa

Sobre el ambiente en el plantel, destacó la cohesión del grupo tras el primer encuentro formal con todos los jugadores. "Contento y emocionado de ver a todos los muchachos juntos, completos, preparándonos para salir a entrenar", comentó. También resaltó la combinación de experiencia y juventud como un factor positivo en la dinámica interna. "Han hecho muy buena química. El club se siente bastante alegre, con mucha energía y ánimo", afirmó.

En el plano personal, Mayorga calificó su designación como un honor y reafirmó su compromiso con la selección nacional. Señaló que asume el reto con el objetivo de llevar a Panamá "a lo más alto" y competir por el título.

Finalmente, el manager hizo un llamado a la afición para que respalde al equipo durante el torneo, consciente del seguimiento que tendrán tanto en Tampa como en Puerto Rico. "Que confíen en nosotros. Los muchachos van a darlo todo para lograr los objetivos", concluyó.

Panamá continúa concentrada en el Georgetown Brand New Field, donde cumple con su agenda de entrenamientos mientras el cuerpo técnico termina de ajustar los detalles de la rotación y la estrategia para los próximos partidos.

Selección de Panamá

Lanzadores

Darío Agrazal

Paolo Espino

Miguel Gómez

Ariel Jurado

Abdiel Mendoza

Logan Allen

Miguel Cienfuegos

Kenny Hernández

Jaime Barría

Jorge García

Javy Guerra

Humberto Mejía

Erian Rodríguez

Alberto Baldonado

Jame González

Andy Otero

Receptores

Miguel Amaya

Leonardo Bernal

Iván Herrera

Cuadro interior

Jonathan Araúz

José Caballero

Johan Camargo

Leonardo Jiménez

Edmundo Sosa

Rubén Tejada

Jardineros

Enrique Bradfield Jr.

Allen Córdoba

José Ramos

Jhonny Santos

Utility

Christian Bethancourt

Cuerpo técnico

Manager: José Mayorga

José Mayorga Asistente: Luis Caballero

Luis Caballero Coach de la banca: Julio Mosquera

Julio Mosquera Coach de bateo: Einar Díaz

Einar Díaz Coach de bateo: Carlos Lee

Carlos Lee Coach de pitcheo: Julio Rangel

Julio Rangel Coach de primera base: Raúl Domínguez

Raúl Domínguez Coach de tercera base: Lino Díaz

Lino Díaz Catcher de bullpen: Gilberto Méndez

Te puede interesar: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Conoce a los 11 peloteros nuevos a seguir en esta justa de la pelota profesional