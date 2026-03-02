Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Mariano Rivera el 42 vive en Tampa: orgullo panameño en la casa de los Yankees

Panamá/La casa primaveral de los New York Yankees, el imponente George Steinbrenner Field, no es solo un estadio: es un santuario donde respira la historia del béisbol. Inaugurado en 1996 bajo el nombre de Legend Field, este escenario ha sido testigo del desfile de leyendas que marcaron una de las eras más gloriosas de las Grandes Ligas (MLB).

Por sus pasillos y su césped desfilaron los icónicos “Core Four”: Derek Jeter, Mariano Rivera, Andy Pettitte y Jorge Posada. Juntos fueron columna vertebral de cinco títulos de Serie Mundial (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009), una dinastía que definió una época en el béisbol moderno.

Pero si hay un número que pesa en esas paredes es el #42. Ese número pertenece al panameño Mariano Rivera, el máximo cerrador en la historia de la MLB.

Según cifras oficiales de Major League Baseball, Rivera se retiró con 652 juegos salvados, la mayor cantidad registrada en la historia, además de una efectividad de 2.21 en temporada regular y un impresionante 0.70 en postemporada. Fue elegido al Salón de la Fama de Cooperstown en 2019 de manera unánime, el primero en lograrlo en la historia.

Su legado no solo está en los números. Su legendaria recta cortada, el famoso “cutter”, se convirtió en uno de los lanzamientos más dominantes que haya visto el béisbol. En el antiguo Yankee Stadium de Nueva York, su placa descansa en el Monument Park, símbolo de inmortalidad deportiva. En Tampa, una réplica mantiene viva esa memoria.

Hoy, ese #42 también cuelga en el clubhouse de Panamá, visitante en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. No es solo una camiseta: es un símbolo de excelencia, disciplina y orgullo nacional. Es el recuerdo permanente de que un panameño conquistó la cima del béisbol mundial y dejó una huella imborrable con los Yankees.

La presencia de Rivera trasciende generaciones. Su figura representa inspiración para cada jugador que viste el uniforme nacional. Defender los colores de Panamá en el mismo escenario donde brilló el mejor cerrador de todos los tiempos tiene un peso histórico imposible de ignorar.

Este martes, desde la 1:00 p.m., Panamá se enfrentará a los New York Yankees, actuales protagonistas encabezados por Aaron Judge, en el George Steinbrenner Field. Más que un partido de preparación, será un encuentro cargado de simbolismo: pasado glorioso y presente competitivo compartiendo el mismo terreno.

Porque en Tampa no solo se juega béisbol. Allí se honra la historia. Y cada vez que el #42 aparece, el legado de Mariano Rivera vuelve a caminar sobre el diamante.

Con información de Fedebeis.