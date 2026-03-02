Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Panamá enciende motores en Tampa

Panamá/La Selección de Béisbol de Panamá comienza a escribir un nuevo capítulo en su historia internacional. Este mediodía realizará su primer entrenamiento con equipo completo en el legendario George Steinbrenner Field, casa de primavera de los New York Yankees, marcando oficialmente el inicio de su preparación final hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El combinado nacional, que disputará su cuarta participación histórica en el torneo y la segunda consecutiva, tendrá una jornada intensa. La delegación llegará en horas de la mañana al estadio para sostener su reunión encabezada por el gerente Dámaso Espino y el manager José Mayorga. Posteriormente, los peloteros probarán uniformes oficiales, cumplirán con la sesión de fotos institucional y compartirán un almuerzo antes de saltar al terreno.

El entrenamiento está programado de 1:00 p.m. a 3:30 p.m., seguido de entrevistas con medios de comunicación, en un ambiente que combina ilusión, responsabilidad y altas expectativas. Panamá sabe que cada detalle cuenta en un torneo de esta magnitud.

Fogueos de alto calibre ante equipos MLB

La preparación incluirá partidos de exhibición ante organizaciones de Grandes Ligas (MLB). Este martes, desde la 1:05 p.m., Panamá enfrentará a los New York Yankees en el propio Steinbrenner Field, un escenario emblemático del béisbol profesional.

El miércoles 4 de marzo, la novena istmeña chocará ante los Detroit Tigers en el Publix Field at Joker Marchant Stadium. Ese mismo día, en horas de la tarde, el equipo viajará hacia San Juan, Puerto Rico, sede oficial del Grupo A del torneo.

Panamá competirá en el Estadio Hiram Bithorn, donde enfrentará a Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico en una fase de grupos que promete máxima exigencia. Solo los dos mejores equipos avanzarán a los cuartos de final, instancia que se disputará bajo formato de eliminación directa hasta la gran final.

Juventud con sello de Grandes Ligas

El roster panameño combina experiencia con talento emergente del sistema MLB. Uno de los nombres que genera mayor expectativa es el receptor Leonardo Bernal, miembro del róster de 40 de los St. Louis Cardinals. Considerado entre los 100 mejores prospectos del béisbol, Bernal viene de una sólida campaña en Doble A, donde conectó 13 cuadrangulares, impulsó 70 carreras y demostró excelencia defensiva al retirar al 39.1% de corredores en intento de robo.

Otra pieza clave será el jardinero Enrique Bradfield Jr., prospecto de los Baltimore Orioles, reconocido por su velocidad explosiva y defensa élite. Pese a una lesión la temporada pasada, logró 36 bases robadas y fue distinguido como Jugador Defensivo del Año en la Arizona Fall League.

Con talento joven, preparación ante rivales de peso y la ilusión intacta, la Selección Nacional de Panamá afina cada detalle con la mira puesta en superar la fase de grupos y dar un golpe sobre la mesa en el Clásico Mundial de Béisbol 2026. El camino no será fácil, pero la novena nacional ya está lista para competir al máximo nivel.

Con información de Fedebeis.

