Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Andreita Barrios: voz herrerana que llevará el Himno Nacional al George Steinbrenner Field

El sábado 7 de marzo Panamá vs Puerto Rico EN VIVO desde las 6pm exclusivo por TVMAX.

Panamá/Mientras la Selección de Panamá afina detalles para el Clásico Mundial de Béisbol 2026, que inicia este jueves 5 de marzo, una voz panameña será la encargada de encender el orgullo patrio en territorio estadounidense.

La joven cantante Andreita Barrios interpretará el Himno Nacional de Panamá en el juego de Spring Training entre Panamá y los New York Yankees en el emblemático George Steinbrenner Field.

Otras noticias: Clásico Mundial de Béisbol 2026 | Mariano Rivera el 42 vive en Tampa: orgullo panameño en la casa de los Yankees

Con apenas 23 años, Andrea Michelle Barrios Rivas, oriunda de Llano Largo de Ocú, provincia de Herrera, vive un sueño que mezcla cultura, familia y béisbol.

“Fui contactada por el equipo de relaciones públicas y marketing de los Yankees. Ya conocía del juego y quería asistir, pero cuando recibí la invitación para cantar el Himno, inmediatamente acepté. Es un gran honor”, expresó emocionada.

La interpretación será totalmente a capela, un reto que ha preparado con rigurosidad junto a sus asesores musicales en Panamá. “Hemos trabajado mucho la entonación correcta. Lo que se busca es hacerlo de la manera más impecable posible, porque se trata de representar a nuestro país”, explicó.

Otras noticias: Clásico Mundial de Béisbol 2026| Panamá: Manager José Mayorga anuncia los abridores para dos primeros juegos del torneo

De las cantaderas en Ocú al escenario de Grandes Ligas

Andreita comenzó a cantar a los cuatro años, influenciada por su madre, cantalante de tamborito. Creció entre décimas y tradiciones en uno de los pueblos más autóctonos del país. A los 10 años ya participaba profesionalmente en tardes de cantadera junto a probadores de la décima panameña.

Estudió en el colegio Rafael Quintero Villarreal y en 2019 fue sexta finalista del Concurso Nacional de Oratoria, logro que le permitió obtener una beca para estudiar en la University of South Florida en Tampa, donde actualmente cursa su último semestre de Ingeniería Química.

“Ha sido difícil soltar un poco el canto por los estudios, pero siempre que tengo la oportunidad de mostrar mi cultura y mis raíces, la aprovecho”, afirmó.

Una pasión heredada: Panamá y los Yankees

El béisbol también forma parte de su identidad. “En mi casa no se veían cómicas, se veían juegos de béisbol”, contó entre risas. Su padre, Juan Carlos Barrios, le heredó el amor por este deporte y por los New York Yankees.

Por eso, este momento tiene un significado aún más especial: su padre viajó desde Ocú hasta Tampa para acompañarla en la ceremonia.

“Es un sueño hecho realidad. Mi papá verá a su equipo de Panamá, a su equipo favorito que son los Yankees, y verá a su hija cantando el Himno Nacional. Eso lo hace aún más grande”, confesó con la voz entrecortada.

Otras noticias: Clásico Mundial de Béisbol: Cuba denuncia que EE.UU. niega visas a 8 miembros de su delegación

Un mensaje para la juventud panameña

Más allá del evento deportivo, Andreita entiende su participación como un acto cultural y patriótico. “Tiene un significado cultural, personal y nacional. Es una oportunidad para decirle a los jóvenes que sigan trabajando por sus sueños. Dios recompensa el esfuerzo”.

En la antesala del Clásico Mundial 2026, su voz será el primer latido de Panamá en el diamante. Antes del primer lanzamiento, antes de cada aplauso, el Himno resonará con acento herrerano.

Y en ese instante, no solo cantará Andreita. Cantará todo un país.