Embajador de Israel en Panamá se refiere a la ofensiva militar en conjunto con EEUU contra Irán

Mattanya Cohen aseguró que el régimen iraní está planeando tener armas nucleares que va a usar eso contra sus enemigos, número uno es Israel.

Panamá/En medio de la creciente tensión en Medio Oriente, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, reaccionó al ataque conjunto lanzado por Israel y Estados Unidos contra Irán, asegurando que la operación responde a una amenaza que, según afirmó, ha persistido por décadas.

El pasado 28 de febrero, tras semanas de advertencias y amenazas cruzadas, Washington y Tel Aviv ejecutaron una ofensiva de gran envergadura que provocó explosiones en Teherán y otras ciudades iraníes. Entre los objetivos señalados en la operación denominada “Furia Épica” figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y el presidente Masud Pezeshkian, de acuerdo con la radiotelevisión pública israelí.

Desde Panamá, Cohen defendió la acción militar al indicar que “el objetivo de esa operación mutua de Israel y Estados Unidos es eliminar de forma permanente todas las amenazas existenciales que están contra el Estado de Israel. El régimen iraní, por los últimos 47 años, desde 1979, está amenazando a Israel, pero no solamente a este país, sino también a Estados Unidos”.

El diplomático sostuvo que la principal preocupación es el desarrollo de armamento nuclear por parte de Teherán. “El régimen iraní está planeando tener armas nucleares y va a usar eso contra sus enemigos; el número uno es Israel”, expresó.

El conflicto se intensifica en un contexto marcado por intentos diplomáticos fallidos. Irán y Estados Unidos realizaron esta semana una tercera ronda de negociaciones bajo mediación de Omán, vista como un último esfuerzo para evitar una escalada mayor. Washington insiste en impedir que Irán desarrolle armas nucleares, una acusación que el gobierno iraní ha rechazado reiteradamente.

Las tensiones se habían elevado desde enero, tras la represión de protestas en Irán y advertencias del expresidente Donald Trump, quien el 19 de febrero dio un ultimátum de “10 a 15 días” para lograr un acuerdo antes de considerar el uso de la fuerza.

El antecedente más reciente de confrontación directa ocurrió en junio de 2025, cuando Israel e Irán sostuvieron una guerra de doce días que incluyó ataques a instalaciones militares y nucleares iraníes. El 22 de junio, Estados Unidos se sumó a la ofensiva con bombardeos a tres sitios vinculados al programa nuclear iraní.

Las declaraciones del embajador Cohen reflejan la postura oficial de Israel frente a un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional y que podría redefinir el equilibrio geopolítico en la región.

Con información de Nicanor Alvarado y AFP.