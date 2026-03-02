Cadena de Frío: Renuncia el gerente José Pablo Ramos

Panamá/La Junta Directiva de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. anunció que aceptó formalmente la renuncia presentada por José Pablo Ramos al cargo de gerente general de la institución, dando paso a un proceso de transición administrativa que busca garantizar la continuidad operativa de la empresa.

A través de un comunicado, la entidad señaló que “ha aceptado formalmente la renuncia presentada por el señor José Pablo Ramos al cargo de Gerente General de la institución”.

Además, anunció que, con el objetivo de mantener la estabilidad administrativa y operativa, la Junta Directiva designó de manera interina a Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldi como gerente general encargada. Según el comunicado, “quien asumirá las funciones correspondientes hasta tanto se culmine el proceso formal de selección”.

No obstante, no se detalló el motivo de la renuncia.

Se indicó que se activará el procedimiento legal para la escogencia del nuevo titular del cargo. En ese sentido, señaló que “de manera inmediata, se procederá conforme a la Ley a realizar la convocatoria pública para la recepción de hojas de vida, a fin de evaluar a los aspirantes y conformar la terna que será remitida al señor Presidente de la República para la escogencia del próximo Gerente General”.

Posteriormente, la designación deberá ser enviada a la Asamblea Nacional para su ratificación y aprobación por el Pleno, tal como lo establece el procedimiento legal vigente.

En el comunicado, la Junta Directiva reiteró su postura institucional frente a este proceso al señalar que “reitera su compromiso con la transparencia, la institucionalidad y el fortalecimiento de la gestión de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío S.A., asegurando la continuidad de sus operaciones en beneficio de los productores, comerciantes y consumidores del país”.

La transición se da en un momento clave para el sector agroalimentario, donde la Cadena de Frío cumple un papel fundamental en la conservación y distribución de productos a nivel nacional.