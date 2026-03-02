Canal de Panamá mantiene operaciones y monitorea el comercio marítimo por conflicto en Medio Oriente

El Canal reiteró que sus operaciones se mantienen de manera segura, eficiente y confiable , reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima internacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá informó que mantiene un monitoreo permanente de la evolución del comercio marítimo internacional y de las dinámicas globales que puedan influir en sus flujos, en medio de los recientes acontecimientos registrados en el Medio Oriente.

A través de un comunicado, la administración de la vía interoceánica señaló que, debido a la naturaleza cambiante de la situación en esa región, resulta prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos sobre el tránsito de buques por el Canal.

La entidad destacó que continúa evaluando el comportamiento del comercio marítimo mundial, sin que hasta el momento se proyecten alteraciones concretas derivadas de estos eventos.

Asimismo, el Canal reiteró que sus operaciones se mantienen de manera segura, eficiente y confiable, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima internacional.

El canal de Panamá es una de las principales rutas estratégicas del comercio global, por lo que cualquier cambio en los mercados internacionales es observado de cerca por sus autoridades, a fin de garantizar la estabilidad operativa y la confianza de las navieras que utilizan la vía.

