Alemán Zubieta: concesión temporal para Balboa y Cristóbal podría ajustarse según avance la licitación

Ciudad de Panamá, Panamá/La concesión temporal otorgada por hasta 18 meses a las empresas que actualmente operan los puertos de Balboa y Cristóbal podría variar si las condiciones del proceso así lo requieren, reveló a este medio el asesor presidencial y exadministrador del canal de Panamá, Alberto Alemán Zubieta.

El funcionario explicó que el plazo fijado no debe interpretarse como rígido, sino como un periodo máximo de transición mientras el país define el modelo portuario definitivo.

“Es temporal, hasta 18 meses. No son 18 meses. Hay una cláusula que, si mañana Panamá, dentro de 10 meses sacamos la licitación, y tú decides que la puedes hacer rápido y no tienes 17 reclamaciones, etc., también hay que pensarla. Tú pudieras decir: 'Bueno, en 15 meses tengo esto ya contratado, entonces el que está allí tiene que darle un periodo de transición y, bueno, lo sacas”, precisó, al señalar que el objetivo es garantizar estabilidad operativa y tiempo suficiente para estructurar una licitación sólida.

Actualmente, APM Terminals —subsidiaria de A.P. Moller-Maersk— opera temporalmente el puerto de Balboa en el Pacífico, mientras que Terminal Investment Limited, brazo inversor de Mediterranean Shipping Company, administra el puerto de Cristóbal en el Atlántico.

El asesor presidencial manifestó que las decisiones adoptadas por el país en materia portuaria no responden a presiones derivadas de la actual coyuntura geopolítica ni a conflictos internacionales en Medio Oriente, sino a procesos internos que venían desarrollándose desde años atrás. Sostuvo que la transición en la operación de los puertos panameños se planificó con antelación y obedeció a acciones legales y administrativas iniciadas previamente.

Alemán Zubieta aseguró que ambas terminales ya funcionan a plena capacidad tras un proceso de transición que calificó de “muy intenso”. Destacó el papel de los trabajadores portuarios y de las autoridades laborales para mantener la estabilidad de la fuerza laboral.

Según explicó, uno de los retos principales fue entrenar al personal para operar bajo nuevos sistemas tecnológicos tras la toma de control por parte de la Autoridad Marítima de Panamá.

El asesor indicó que las empresas tercerizadas que prestan servicios portuarios continúan operando, aunque ahora deben negociar contratos por separado con cada operador (APM Terminal y TiL). Para ello se estableció un periodo de 90 días durante el cual no se pueden suspender servicios, con el fin de evitar interrupciones en la cadena logística.

Modelo portuario aún no está definido

Uno de los puntos centrales, reconoció Alemán Zubieta, es que Panamá todavía debe decidir el modelo definitivo de administración portuaria.

Entre las opciones en análisis figuran:

Mantener la propiedad estatal con operadores privados

Esquemas de concesión

Modelos mixtos con participación accionaria

El exadministrador del Canal subrayó que el país atraviesa “una gran oportunidad” para rediseñar su sistema portuario con estándares internacionales comparables a puertos como Puerto de Róterdam o Puerto de Amberes.

De acuerdo con los cálculos preliminares, el modelo temporal podría generar alrededor de 100 millones de dólares para el Estado panameño en 18 meses. La diferencia clave frente al esquema anterior, explicó, es que ahora la República de Panamá recibe todos los ingresos de la operación y paga a los operadores una tarifa fija por el servicio.

Respecto a los arbitrajes iniciados por la antigua concesionaria —filial de CK Hutchison Holdings—, Alemán Zubieta defendió la legalidad de las decisiones adoptadas por el Estado. Indicó que Panamá respetará los procesos legales, pero también ejercerá su derecho a defensa.

Sobre el conflicto armado en el Medio Oriente, Alemán Zubieta fue enfático en resaltar que se espera un impacto en el mundo entero, en el transporte. Las Navieras están dejando de utilizar el canal de Suez, y ya se han producito aumentos entre $3 mil y $4 mil de tarifas de contenderores en algunas rutas.

"Este tipo de cosas ciertamente siempre va a afectar, afectan en el costo del combistible, por ejemplo, en toda la cadea de suministro, nos va a fectar aquí. Qué tan largo es esto, qué tanto tiempo toma, todo esto afecta, tiene impacto a nivel mundial y en el sistema multimodal panameño ciertamente que sí", concluyó el exadministrador del canal de Panamá.