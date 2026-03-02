Primer día de clases: Más de 37 mil vehículos se desplazaron desde Panamá Oeste hacia la capital

También se han realizado modificaciones en las rutas internas de la ciudad para absorber el alto volumen de vehículos.

Con el inicio del año escolar este lunes 2 de marzo, más de 37 mil vehículos se movilizaron desde Panamá Oeste hacia la ciudad capital, en medio del plan de inversión de carriles implementado por las autoridades para mitigar el impacto del aumento del tráfico.

De acuerdo con datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), hasta las 8:50 de la mañana se registró el siguiente flujo vehicular:

Puente de las Américas : 26,088 vehículos hacia la ciudad

: 26,088 vehículos hacia la ciudad Puente Centenario: 11,037 vehículos hacia la ciudad

Estas cifras reflejan el intenso movimiento propio del regreso a clases, con un incremento estimado entre el 10 % y 30 % en el volumen vehicular en calles y avenidas, según proyecciones oficiales.

Además, informaron que se mantiene un operativo especial en zonas educativas y en los principales corredores donde se aplica la inversión de carriles, como la Vía Israel, la Avenida Santa Elena y la Autopista Arraiján–La Chorrera.

Horarios de inversión de carriles (mañana)

Autopista Arraiján–La Chorrera: de 4:00 a.m. a 8:00 a.m., hasta la carretera Roberto F. Chiari.

Tramo Howard – Asamblea Nacional: de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

En la tarde (hacia el oeste)

Asamblea Nacional – Panamá Pacífico: de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Burunga – Sector Oeste: de 3:00 p.m. a 6:30 p.m.

Tramo adicional: desde Panamá Pacífico hasta Vista Alegre.

Ajustes en rutas internas de la capital

El director de la ATTT, Simón Henríquez, informó que también se han realizado modificaciones en las rutas internas de la ciudad para absorber el alto volumen de vehículos.

“Desde las 6:00 a.m. hasta las 8:00 a.m., en el tramo comprendido desde Atlapa hasta Multiplaza, en Vía Israel, habrá una inversión de carriles. También agilizaremos el flujo en Santa Elena, desde vía Cincuentenario hasta Villa Porras en la mañana, y en sentido contrario por la tarde”, explicó.

Se estima que diariamente unos 45 mil vehículos transitan por los dos puentes que conectan Panamá Oeste con la capital, lo que representa un reto para la movilidad urbana.

Ante el incremento del tránsito durante la jornada escolar, las autoridades reiteraron una serie de recomendaciones para reducir riesgos y mejorar la circulación:

Salir con mayor anticipación.

Planificar la ruta antes de iniciar el recorrido.

Respetar las zonas escolares, donde la velocidad máxima es de 30 km/h.

Evitar maniobras bruscas en carriles invertidos.

Utilizar siempre pasos peatonales, líneas de cebra y puentes elevados.

Mantener contacto visual con los conductores antes de cruzar.

Caminar con precaución y no correr.

Evitar el uso de audífonos que limiten la percepción del entorno.

Las autoridades reiteraron que estos operativos se mantendrán durante las primeras semanas del calendario escolar, con el objetivo de garantizar una movilidad más segura y ordenada para estudiantes, padres de familia y trabajadores que se desplazan diariamente hacia la ciudad capital.