Campaña 'Mi Cabello Afro No Se Certifica' surge tras denuncias por discriminación escolar

Ciudad de Panamá, Panamá/En el inicio del año escolar 2026, organizaciones de la sociedad civil afrodescendiente lanzaron la campaña “Mi Cabello Afro No Se Certifica”, tras recibir denuncias sobre centros educativos que estarían solicitando a estudiantes y padres de familia certificar la etnia del menor para permitirle asistir con cabello afro, trenzas o estilos tradicionales.

Según reportes dados a conocer por activistas, se han presentado al menos cuatro denuncias en el país: dos en la provincia de Colón —una en el Colegio Abel Bravo—, otra en el Colegio de Artes y Oficios y una más en un plantel ubicado en el sector de Las Mañanitas, en Panamá Este. De acuerdo con las denuncias, en estos casos se habría limitado el acceso e incluso la matrícula de estudiantes afrodescendientes debido a su peinado.

Representantes de las organizaciones señalaron que el Ministerio de Educación (Meduca) no está solicitando ninguna certificación étnica y calificaron esta medida como “arbitraria” e “inconstitucional”. “El resuelto no dice esto. Sería inconstitucional pedir una certificación para reafirmar que una persona es afrodescendiente”, expresó uno de los voceros.

Los activistas recordaron que el Decreto 887 del 23 de marzo de 2023 establece acciones preventivas contra la discriminación y la exclusión en los centros educativos, incluyendo disposiciones relacionadas con el respeto al cabello afro y estilos asociados a la identidad cultural. “Nuestro cabello no se certifica y no debe ser impedimento para la educación”, manifestó otra representante.

La campaña cobra fuerza al inicio del periodo escolar, etapa en la que suelen aumentar las denuncias por restricciones en reglamentos internos sobre peinados considerados “no permitidos”. Las organizaciones hicieron un llamado al Meduca para que garantice el cumplimiento del Resuelto 887 de 2023 y supervise que los reglamentos escolares no contradigan la Constitución ni vulneren derechos fundamentales.

El pronunciamiento se dio en las afueras de la Escuela Carlos A. Mendoza, donde se esperaba la llegada de la ministra de Educación, Lucy Molinar, en el marco del primer día de clases del turno vespertino.

Las organizaciones reiteraron que la educación es un derecho y que ningún estudiante debe enfrentar barreras o discriminación por su identidad cultural o características físicas.

Con información de Nicanor Alvarado