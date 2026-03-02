Escuela Artes y Oficios inicia clases entre retos de infraestructura y apuesta por la educación técnica

La escuela cuenta actualmente con una matrícula de 1.750 estudiantes, cifra que ha disminuido en comparación con años anteriores por diversas razones, según explicó la administración.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con más de 117 años de historia, la Escuela Artes y Oficios Melchor Lasso de la Vega dio inicio al año escolar 2026 reafirmando su papel como institución pionera en la educación técnica y vocacional del país, especialmente en bachilleratos vinculados al sector marítimo.

Durante un recorrido por el plantel, autoridades educativas destacaron la importancia de fortalecer la formación técnica como motor de desarrollo nacional. El director nacional de Educación Profesional y Técnica del Ministerio de Educación, Elías González, aseguró que estos programas representan una apuesta estratégica. “Nuestros bachilleratos son el futuro del país y debemos apostar a eso. Un llamado a padres de familia y estudiantes a que busquen los cupos en educación técnica; los tenemos y pronto contarán con centros educativos acordes al mercado laboral”, expresó.

No obstante, el inicio de clases también estuvo marcado por reclamos de padres de familia debido a las condiciones de algunos salones. Madres de estudiantes señalaron la falta de computadoras y equipos básicos en aulas de cuarto y quinto año, lo que, a su juicio, afecta la preparación académica. “Sin computadora es difícil; es lo básico que necesitan los estudiantes”, manifestó una acudiente.

Por su parte, la directora del plantel informó que se encuentra en proceso la licitación para el cambio de la cubierta del techo, proyecto adjudicado el año pasado y actualmente a la espera del refrendo correspondiente. “Cada vez que llueve, llueve más adentro que afuera”, reconoció, subrayando la urgencia de la obra.

La escuela cuenta actualmente con una matrícula de 1.750 estudiantes, cifra que ha disminuido en comparación con años anteriores por diversas razones, según explicó la administración.

A pesar de los desafíos en infraestructura, las autoridades reiteraron que la formación técnica sigue siendo clave para responder a las necesidades del mercado laboral y ofrecer oportunidades reales a los jóvenes panameños. La emblemática institución, con más de un siglo de trayectoria, continúa siendo referencia en la educación vocacional del país, mientras enfrenta el reto de modernizar sus espacios y recursos para garantizar una enseñanza acorde a las exigencias actuales.