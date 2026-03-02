Canciller Martínez-Acha sobre conflicto en Medio Oriente: 'No podemos ser pasivos ante la realidad de un régimen'

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se refirió este lunes al conflicto en Medio Oriente y al comunicado emitido durante el fin de semana por la entidad en el que el país condenó los ataques atribuidos a Alí Jamenei y a Irán contra naciones de la región.

El canciller señaló que, aunque Panamá mantiene una tradición de neutralidad y de promoción del diálogo y las soluciones pacíficas, el país no puede permanecer pasivo ante situaciones que vulneren derechos y amenacen la estabilidad internacional.

"No podemos tampoco ser pasivos ante la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derechos de su población y que ha enriquecido uranio más allá del uso civil que es aceptado por las agencias especializadas en este tipo de actividad. Entonces, siento yo que lo ocurrido no es lo que Panamá promueve”, expresó el jefe de la diplomacia panameña.

Martínez-Acha reiteró que la seguridad internacional depende de la cooperación entre democracias y países que comparten valores comunes. En ese sentido, manifestó su aspiración de que se alcance una solución pacífica y cesen las hostilidades lo antes posible, al tiempo que Panamá se mostró dispuesta a aportar esfuerzos diplomáticos para reducir tensiones.

Te podría interesar: El reto de la educación en Panamá: consensos históricos, rezagos persistentes

El canciller informó que las autoridades mantienen monitoreo sobre ciudadanos panameños en áreas de riesgo. Confirmó que un atleta de natación se encontraba en Catar y que la embajada panameña en ese país ya estableció contacto para brindarle apoyo.

También indicó que se mantiene vigilancia sobre marinos panameños que navegan en distintos buques. Aunque por el momento no existe una situación de alarma, pidió a los connacionales seguir las instrucciones de los canales oficiales.

A su vez, manifestó que se mantiene abierto el centro de emergencia para todos los panameños y, de momento, no hay nada que les preocupe más allá de la seguridad que están monitoreando muy de cerca. Añadió que aún se trabaja en un censo para determinar cuántos panameños se encuentran en la zona de conflicto.

Por su parte, la Autoridad del Canal de Panamá indicó que, ante la naturaleza cambiante de la situación en Medio Oriente, todavía es prematuro anticipar impactos específicos sobre el tránsito de buques por la vía interoceánica.

No obstante, la entidad garantizó que el canal de Panamá continúa operando de forma segura, eficiente y confiable, reafirmando su compromiso de mantener un servicio continuo para la comunidad marítima mundial. Las autoridades panameñas indicaron que seguirán dando seguimiento cercano a la evolución del conflicto y a cualquier posible repercusión para el país.

Con información de Elizabeth González