Conflicto internacional eleva el precio del petróleo y genera preocupación en Panamá

Panamá/La tensión entre Estados Unidos, Israel e Irán ya comienza a sentirse en los mercados internacionales y Panamá no es la excepción. El precio del crudo de Texas, referencia utilizada para establecer los precios locales de combustible, registró un incremento que oscila entre el 7% y el 10% respecto al último valor, reflejando la incertidumbre que genera el conflicto.

El aumento en los costos energéticos impacta directamente a la economía panameña, altamente dependiente del combustible para el transporte, la producción y la distribución de bienes.

El presidente del Sindicato de Industriales, Rosmer Jurado, explicó que “en el caso de Panamá por supuesto cualquier tipo de disrupción que exista en el tema energético va a tener un impacto obviamente en la economía del país, los costos de combustible que por supuesto de eso depende mucho de toda la cadena de valor de los productos”.

La preocupación del sector industrial no se limita al aumento inmediato, sino también a la incertidumbre sobre la duración y el alcance del conflicto.

“Si tenemos una preocupación como sindicato de industriales de Panamá de todo lo que está pasando en este momento con el conflicto que por supuesto hay mucha incertidumbre, no sabemos cuánto tiempo ni cuál va a ser el alcance porque obviamente cuando tenemos una situación donde otros países quedan envueltos pues el impacto económico puede ser mucho mayor”, señaló Jurado.

Irán es uno de los principales productores de petróleo del mundo y además controla una zona estratégica por donde transita cerca del 20% del combustible y crudo utilizado a nivel global. La posibilidad de interrupciones en esa región eleva el nerviosismo en los mercados.

El precio del crudo continúa escalando y se espera conocer cómo cerrará la jornada y cómo evolucionará el conflicto en los próximos días. Mientras tanto, sectores productivos y consumidores permanecen atentos a los posibles efectos en los precios locales de combustible y, por extensión, en el costo de vida.

Con información de María De Gracia.