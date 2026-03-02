Diez panameños detenidos en Cuba por 'propaganda' contra el gobierno, según Ministerio del Interior

La Hábana, Cuba/Diez panameños fueron detenidos el sábado en Cuba y están acusados de ser "autores de hechos de propaganda" contra el gobierno, informó este lunes el Ministerio del Interior (Minint).

La detención de los panameños se produjo tres días después de que guardacostas cubanos interceptaran el miércoles una lancha procedente de Estados Unidos con diez personas armadas a bordo cuando intentaban infiltrarse "con fines terroristas", en un contexto de crecientes tensiones con Washington.

Los panameños detenidos ingresaron a Cuba "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional", señaló el Minint en un comunicado divulgado por la televisión cubana.

El ministerio subrayó que los implicados "reconocieron ser los autores de los hechos" que tuvieron lugar en La Habana el sábado por la madrugada.

Según las investigaciones, que aún continúan según el Minint, "una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y, a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que, de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre 1.000 y 1.500 dólares para cada uno".