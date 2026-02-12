Dos buques de México llegan a Cuba con ayuda humanitaria

Cuba enfrenta desde hace seis años una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicamentos, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses.

Cuba/Dos buques de la Armada de México atracaron este jueves en el puerto de La Habana con más de 800 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba, sumida en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington.

Los barcos Papaloapan e Isla Holbox, enviados por el gobierno de la presidenta izquierdista Claudia Sheinbaum, entraron al puerto de La Habana, constataron periodistas de la AFP.

El arribo de los buques se produce mientras México sigue negociando una eventual entrega de petróleo a la isla sin ser sancionado por Estados Unidos, que amenazó con imponer aranceles al país que le suministre hidrocarburos.

Según el gobierno mexicano, los barcos transportaron 814 toneladas de leche líquida y en polvo, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz y artículos de higiene personal.

"Siempre ha sido México un país solidario con Cuba" y Sheinbaum "ha sido contundente en sus declaraciones de solidaridad", declaró a la AFP la cubana Marila García, de 52 años.

La mujer, que paseaba por la costanera del malecón de La Habana, recordó que México "fue el único país que mantuvo relaciones con Cuba" cuando la isla "fue expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA)" en 1962.

El pescador Eliécer Rodríguez, de 34 años, destacó de su lado que, ante las presiones de Washington, "el único" país "que está reponiendo ahora mismo es México". "Siempre ha sido fiel", apuntó.

El gobierno de Sheinbaum informó que aún quedaban en México "más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviados" a Cuba.

La Habana acusa a Trump de querer "asfixiar" la economía de la isla, donde desde el lunes entró en vigor un paquete de emergencia, como el racionamiento de gasolina, la semana laboral de cuatro días en las administraciones, el teletrabajo o las clases universitarias a distancia.

Cuba enfrenta desde hace seis años una grave crisis económica, con fuerte inflación, prolongados apagones y escasez de alimentos y medicamentos, debido a los efectos combinados del endurecimiento de las sanciones estadounidenses, la baja productividad de su economía centralizada y el colapso del turismo.

Esa situación se ha agudizado por la brusca suspensión del suministro de crudo desde Venezuela, su principal proveedor de combustible durante los últimos 25 años, tras la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero.