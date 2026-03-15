La primavera y el blanco y negro dominan una glamurosa alfombra roja de los Óscar

Los toques de color primaveral fueron una grata sorpresa en la alfombra roja.

Hollywood, Estados Unidos/Las estrellas más rutilantes de Hollywood desfilaron este domingo por la alfombra roja con motivo de la 98ª edición de los Premios de la Academia, la noche más importante de la industria cinematográfica.

Estos son algunos puntos a destacar en los atuendos de los Óscar:

Tonos primaverales

Los toques de color primaveral fueron una grata sorpresa en la alfombra roja.

Jessie Buckley, la favorita para ganar el Óscar a la mejor actriz por su interpretación de la afligida esposa de William Shakespeare en "Hamnet", lució majestuosa con un corpiño rojo de Chanel con hombros descubiertos y una vaporosa falda rosa.

Chase Infiniti, quien interpreta a la hija de Leonardo DiCaprio en "Una batalla tras otra", no está nominada al Óscar, pero sin duda se llevó las miradas en el tapete rojo.

Infiniti derrochaba glamour con un traje lila sin mangas de Louis Vuitton, de corpiño ajustado y una cascada de volantes que caían desde su cadera hasta el suelo, creando una larga cola.

Y el veterano cineasta Spike Lee aportó un toque de color a su conjunto de tonos neutros con un sombrero y una corbata de moño de color púrpura brillante. En el pasado, ya lució este tono en honor a Prince.

Blanco y negro

El blanco y negro es un favorito de siempre entre las estrellas, y la nominada a mejor actriz Rose Byrne lo adoptó incorporando la tendencia primaveral.

Se decantó por un vestido negro sin tirantes de Dior cubierto de flores blancas.

Emma Stone, en la misma categoría que Byrne por "Bugonia", lució un brillante vestido largo blanco de Louis Vuitton de mangas cortas.

Y Teyana Taylor, quien ha dominado la alfombra roja durante toda la temporada de premios, eligió un traje sin mangas de Chanel en blanco y negro con plumas y transparencias.

Estrellas del hockey, reales y ficticias

El provocativo personaje Shane Hollander de "Heated Rivalry" también asistió a los Premios de la Academia.

Hudson Williams, el actor que lo encarna, ha estado en todas partes desde que la serie de amor gay en el hockey se volvió viral: llevó la antorcha olímpica en Italia, apareció en "Saturday Night Live" junto a su coprotagonista Connor Storrie y ahora, en los Óscar.

Williams lució un conjunto totalmente negro de Balenciaga —traje de doble botonadura, camisa y corbata— con un broche brillante para completar el "look".

Pero la estrella de hockey de Hollywood no fue la única en el Dolby Theatre.

Hilary Knight y Hannah Bilka, dos de las estrellas del equipo femenino de hockey sobre hielo estadounidense ganador de la medalla olímpica de oro, estaban listas para su primer plano en la alfombra roja de los mayores premios de la meca del cine.