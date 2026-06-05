Julio César Herrera, actor de 'Betty La Fea', alza la voz contra el abuso sexual infantil y comparte que fue víctima

Sus palabras se convirtieron en uno de los momentos más significativos de la jornada, dedicada a exponer la magnitud de la violencia contra la infancia en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia para las víctimas.

El actor Julio César Herrera se convirtió en una voz más dentro de una conversación nacional que busca prevenir nuevas víctimas y reforzar las garantías para la infancia colombiana.

El colombiano, reconocido por generaciones de televidentes por su interpretación de Fredy Stewart Contreras en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea, protagonizó uno de los momentos más conmovedores durante la presentación del informe Protégeme Colombia: Un grito anual, una iniciativa que busca visibilizar la dimensión de la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes en el país.

La revelación ocurrió en el marco de una jornada organizada por la Fundación Lucerito y la firma de investigación Cifras y Conceptos. El evento reunió a especialistas, representantes de organizaciones sociales y diferentes actores comprometidos con la defensa de los derechos de la infancia, quienes analizaron datos relacionados con las distintas formas de violencia que afectan a los menores en Colombia.

Al finalizar la presentación de los hallazgos, Herrera decidió compartir públicamente una experiencia personal que, según expresó, había marcado su vida desde la niñez. Su intervención buscó poner rostro humano a las cifras expuestas durante el encuentro y generar conciencia sobre una problemática que continúa afectando a miles de familias en todo el territorio nacional.

Frente a los asistentes, el actor manifestó: “Yo me llamo Julio César Herrera, claramente también fui abusado en mi niñez, en mi adolescencia; y pues, si esto es un grito anual, pues quiero que griten conmigo, porque creo que muchos estamos sintiendo ahí en las mesas, en nuestros corazones, cada una de las palabras que dijo César, cada una de estas cifras”.

Sus palabras se convirtieron en uno de los momentos más significativos de la jornada, dedicada a exponer la magnitud de la violencia contra la infancia en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y justicia para las víctimas.

El informe presentado durante el evento se construyó a partir del análisis de bases de datos públicas correspondientes al periodo comprendido entre 2005 y 2025, complementado con entrevistas cualitativas realizadas a profundidad. Los resultados evidencian la persistencia de altos índices de violencia contra menores y alertan sobre las dificultades institucionales para responder de manera efectiva a estos casos.

De acuerdo con las cifras socializadas durante la actividad, se han registrado más de 550.000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, mientras que más de 302.000 corresponden a delitos de carácter sexual. Estos datos reflejan una problemática estructural que continúa representando uno de los mayores desafíos para el sistema de protección infantil.

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Durante su intervención, Herrera también expresó preocupación por la diferencia existente entre el volumen de denuncias y los resultados judiciales obtenidos. Al referirse a algunos de los datos expuestos, reaccionó con visible indignación y afirmó: “¡No! Y solamente se han ejecutado 74 casos. ¡No!”.

Más allá del impacto generado por su testimonio, los investigadores responsables del estudio señalaron que persisten importantes debilidades en la articulación institucional y en la capacidad de respuesta del Estado frente a los casos de violencia sexual infantil. Según las conclusiones presentadas, aún existen retos significativos en materia de investigación, judicialización y protección efectiva de las víctimas.

Tras la presentación del informe, las organizaciones impulsoras de la iniciativa difundieron un mensaje reafirmando el propósito de la campaña. En la publicación destacaron: “Hoy damos el primer grito por los niños, niñas y adolescentes de Colombia. Una iniciativa de la @luceritofundacion que nos invita a no guardar silencio frente al abuso sexual infantil y a convertir la conciencia en acción. En este grito nos acompañó @juliocherrera, elevando su voz en favor de una infancia libre de violencia y sumándose a este llamado nacional”.

Las cifras recientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestran que la situación continúa generando una alta demanda de atención institucional. Entre enero y marzo de 2026 ingresaron 3.773 menores a medidas de protección por violencia sexual, convirtiéndose en la principal causa de intervención de la entidad durante ese periodo. A ello se sumaron miles de casos relacionados con negligencia, omisión de cuidados y ausencia de responsables.

En medio de este panorama, las autoridades han insistido en la necesidad de fortalecer las herramientas de protección infantil y retomar iniciativas legislativas orientadas a mejorar la atención integral de niños, niñas y adolescentes.