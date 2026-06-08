Panamá inaugura academia regional de seguridad aeroportuaria con apoyo de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera , destacó que la inauguración de esta academia refuerza el papel de Panamá como centro de conexión aérea del continente y consolida su liderazgo regional en materia de seguridad aeroportuaria.

Panamá/Panamá dio un paso para fortalecer la seguridad aérea de la región con la inauguración de la nueva Academia de Seguridad Aeroportuaria, un centro especializado que operará en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y que fue equipado mediante una donación de 2 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos.

La academia será administrada por la Autoridad Aeronáutica Civil, a través del Instituto Superior para la Formación Profesional Aeronáutica, y estará enfocada en la capacitación y especialización del personal encargado de la seguridad aeroportuaria mediante tecnología avanzada y entrenamiento técnico especializado.

Durante el acto inaugural, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, destacó el significado estratégico del proyecto para ambos países.

En nombre del presidente Donald Trump es un honor y privilegio acompañar a nuestro socio panameño. Estamos aquí para inaugurar una nueva academia regional de seguridad aeroportuaria, cumpliendo con la palabra empeñada de trabajar juntos”, expresó.

El diplomático señaló que Panamá fortalece su papel como centro de conexión aérea del continente al albergar esta nueva instalación.

Panamá ha sido por mucho tiempo el hub de las Américas; hoy, con la apertura de este moderno centro, consolida su liderazgo transformándose en el eje regional indispensable para que nadie use los cielos para desestabilizar nuestra región”, afirmó.

La contribución estadounidense incluyó equipos avanzados de inspección, tecnología especializada y mobiliario moderno. El apoyo fue gestionado por la Oficina contra el Terrorismo del Departamento de Estado, en coordinación con la Administración de Seguridad en el Transporte y el Programa Internacional de Asistencia para la Capacitación en Investigación Criminal.

Por su parte, el director general de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas, indicó que las nuevas instalaciones permitirán fortalecer la preparación de inspectores, especialistas en seguridad de la aviación, operadores aeroportuarios y otros profesionales vinculados al sector.

Las modernas instalaciones que hoy inauguramos permitirán fortalecer la formación y capacitación de inspectores, especialistas AVSEC, operadores aeroportuarios y demás profesionales vinculados a la protección de la aviación civil”, manifestó.

Bárcenas recordó que la posición geográfica de Panamá implica mayores responsabilidades en materia de seguridad aérea.

“Esa posición conlleva una gran responsabilidad y nos exige mantener una vigilancia permanente, fortalecer nuestras capacidades y promover una cultura de seguridad basada en la excelencia, la cooperación y la mejora continua”, agregó.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, destacó que miles de pasajeros utilizan diariamente la terminal para conectar con más de 90 destinos, por lo que la capacitación continua y la cooperación internacional son fundamentales para mantener altos estándares de seguridad.

La nueva academia busca convertirse en un centro de referencia para la formación de personal especializado, fortaleciendo la capacidad de Panamá para responder a los desafíos de una industria aérea cada vez más dinámica y compleja.

Con información de Jorge Quirós.