Más de 140 estudiantes estrenan el nuevo Centro Educativo de Boca Parita en Herrera tras años de espera

El plantel ofrece enseñanza desde preescolar hasta sexto grado, beneficiando a decenas de familias de la comunidad.

Más de 140 niños iniciarán este segundo trimestre escolar en el nuevo Centro de Educación Básica General de Boca Parita, en la provincia de Herrera, que finalmente abre sus puertas a la comunidad educativa tras varios años de espera.

Luego de que la antigua estructura fuera clausurada, este lunes 8 de junio docentes, estudiantes y personal administrativo comenzaron a utilizar las nuevas instalaciones, que cuentan con gimnasio, laboratorios y aulas equipadas con tecnología y mobiliario de alta calidad.

Deysi Atencio, directora regional de Educación en Herrera, destacó que estas instalaciones fueron esperadas durante muchos años y que, a partir de ahora, estudiantes y docentes podrán disfrutar de un ambiente más adecuado para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

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Además, las autoridades educativas proyectan que la matrícula aumentará a 160 estudiantes para el próximo año escolar.

El plantel ofrece enseñanza desde preescolar hasta sexto grado, beneficiando a decenas de familias de la comunidad.

En cuanto a la antigua estructura escolar, Atencio indicó que se evalúa su transformación en un espacio de aprendizaje con diversas modalidades educativas.

Por su parte, los padres de familia expresaron su satisfacción por la apertura del nuevo centro educativo. No obstante, aprovecharon la ocasión para solicitar la construcción de aceras y otras mejoras en el entorno, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los niños que diariamente caminan hacia la escuela.

Información de Eduardo Javier Vega