Padres en Panamá Este acompañan a sus hijos a clases tras fuga en La Joyita aún libres

Desde temprano, en el plantel de Las Garzas se realizaron cerca de cuatro rondas policiales. Unidades estacionadas a las afueras del centro educativo, una imagen que, según los propios padres, se repite en otras comunidades del sector.

En el inicio del segundo trimestre escolar, familias de corregimientos colindantes con el complejo penitenciario La Joya abandonaron el transporte escolar y público para llevar personalmente a sus hijos a los planteles.

El segundo trimestre de clases llegó este lunes con un ingrediente adicional en Panamá Este: el temor. Con al menos 21 prófugos de la evasión masiva de La Joyita aún sin capturar, decenas de padres de familia en corregimientos como Las Garzas, Pacora y sectores aledaños al complejo penitenciario La Joya tomaron la decisión de acompañar personalmente a sus hijos a los centros educativos, dejando de lado el transporte escolar y público al menos por esta semana.

"Me da miedo que ande solo"

Los padres manifestaron a TVN Noticias, a las afueras de un centro educativo en Las Garzas, su preocupación generalizada. Una madre proveniente de Tanara, en Chepo, contó que su hijo de 14 años usualmente viajaba solo en transporte público, pero que esta semana decidió traerlo y buscarlo ella misma, incluso para no perder el inicio del trimestre.

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"Me da miedo. Él tiene 14 años y anda solo en transporte. Vengo a buscarlo de nuevo", expresó. Consultada sobre el ambiente en su comunidad, señaló que la zona ha estado relativamente tranquila, pero con fuerte presencia policial y un clima de tensión latente.

Varios de los padres que accedieron a hablar con TVN Noticias lo hicieron con recelo y evitando ser identificados en cámara, lo que da cuenta del ambiente de zozobra que persiste en las comunidades más cercanas al penal.

Presencia policial reforzada en los planteles

Desde temprano, en el plantel de Las Garzas se realizaron cerca de cuatro rondas policiales. Unidades estacionadas a las afueras del centro educativo, una imagen que, según los propios padres, se repite en otras comunidades del sector.

El refuerzo de seguridad responde a los operativos que las autoridades mantienen activos en la búsqueda de los prófugos del complejo penitenciario La Joyita, cuya evasión masiva ocurrió hace más de una semana y de la cual aún permanecen libres aproximadamente 21 reclusos.

Las comunidades más afectadas por esta tensión son las colindantes con el complejo penitenciario La Joya, entre ellas Las Garzas, Pacora y otros corregimientos del este del distrito de Panamá, áreas donde la Fuerza Pública mantiene presencia activa.

Información de Fabio Caballero