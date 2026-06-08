Familiares de presos en La Joyita denuncian que les impiden ingresar alimentos y artículos básicos tras operativos en el penal

El Sistema Penitenciario Nacional mantiene sitiados los complejos de La Joya y La Joyita y suspendió el ingreso de alimentos, ropa y artículos de higiene a los privados de libertad.

Agentes de control de multitudes lanzaron gases lacrimógenos contra familiares de privados de libertad que se congregaron esta mañana a las afueras del complejo penitenciario La Joya y La Joyita, en protesta por la suspensión del ingreso de alimentos, ropa y artículos de higiene personal, conocidos como "valores", sin que se les notificara previamente sobre la medida.

Requisa masiva desencadena el bloqueo

La restricción se produce luego de que el sábado y domingo se realizaran intensos operativos dentro del sistema penitenciario, que resultaron en el decomiso de armas de fuego, miles de teléfonos celulares, antenas satelitales, videojuegos, bocinas y otros artículos prohibidos.

Las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional informaron a TVN que la medida había sido anunciada previamente en conferencia de prensa, que los penales se mantienen sitiados y que continúan los operativos internos. Indicaron que la dinámica habitual de visitas y entrega de artículos se retomará cuando las autoridades consideren que tienen el control de la situación.

Familiares: "Son seres humanos"

Los familiares congregados en la entrada principal denunciaron que no recibieron notificación alguna sobre la suspensión. Aseguraron que durante la requisa les fueron retiradas colchonetas, ropa, calzado y alimentos a los detenidos, quienes, según los testimonios, quedaron únicamente con la ropa que llevaban puesta.

"Ellos están en pantalones cortos, sin suéter, sin calzado. Son seres humanos", declaró una de las madres presentes. Otra añadió que los familiares no justifican lo ocurrido, pero exigen información sobre cuándo podrán reanudar el ingreso de artículos básicos.

Entre los artículos que los familiares intentaban ingresar esta mañana había bolsas con comida preparada, alimentos secos, botellas de agua, artículos de higiene personal y colchonetas.

Despliegue de fuerza en los alrededores

Tras la dispersión con gases lacrimógenos, llegaron al área unidades adicionales del Servicio Nacional de Frontera Fuerza Pública, lo que generó el cierre del tránsito vehicular en la vía de acceso al complejo. El ambiente de gas lacrimógeno aún se percibía en la zona al momento del reporte.

La situación se registra poco más de una semana después de la evasión masiva de La Joyita, que detonó la intensificación de los operativos de control dentro del sistema penitenciario nacional.

Información de Fabio Caballero