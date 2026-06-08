Mafe Achurra está comprometida: así fue la romántica propuesta

Su talento la llevó a destacar como participante del exitoso megaproyecto televisivo Canta Conmigo , espacio en el que años después regresó como jurado, consolidando su carrera dentro de la música y la televisión.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actriz y cantante panameña Mafe Achurra está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La artista anunció su compromiso matrimonial con su novio, el productor, actor, compositor y escritor Diego De Obaldía, quien la sorprendió con una emotiva petición de mano.

A través de sus historias de Instagram, Mafe compartió imágenes y videos del romántico momento en que recibió el anillo de compromiso. En las publicaciones se observa la emoción de la también intérprete al ser sorprendida por De Obaldía, quien se arrodilló para pedirle matrimonio.

La artista mostró además varios detalles de la celebración, incluyendo fotografías del anillo que ahora luce en su mano izquierda, desatando una ola de felicitaciones por parte de amigos, colegas y seguidores.

Aunque la pareja aún no ha revelado la fecha en la que llegará al altar, la noticia ha sido recibida con entusiasmo por quienes han seguido de cerca la trayectoria de ambos en el mundo artístico y cultural panameño.

Mafe Achurra es una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional. Su talento la llevó a destacar como participante del exitoso megaproyecto televisivo Canta Conmigo, espacio en el que años después regresó como jurado, consolidando su carrera dentro de la música y la televisión.

Ambos también comparten escenario en el ámbito artístico, ya que forman parte del elenco del musical Anastasia, que se presenta en Argentina, donde interpretan a los personajes de Anastasia y Dimitri. Esta coincidencia ha hecho que su conexión trascienda la vida personal, llevándolos a dar vida en escena a una de las historias de amor más recordadas del teatro musical, algo que sus seguidores han destacado con especial entusiasmo.

Mientras tanto, sus seguidores celebran esta nueva etapa personal y esperan conocer más detalles de una boda que, sin duda, promete convertirse en uno de los acontecimientos más comentados de la farándula panameña.

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