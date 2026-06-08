Panamá vs Jamaica fútbol femenino | Previa del segundo amistoso internacional de las canaleras

Panamá/Luego de caer 0-1 en el primer amistoso ante Jamaica, la Selección Femenina de Panamá regresa esta noche al Estadio Rommel Fernández con hambre de revancha.

El único tanto del compromiso llegó al minuto 25, cuando Shania Hayles aprovechó una jugada a balón parado para abrir el marcador a favor de las Reggae Girlz, dejando a las canaleras con la espina clavada.

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Sin embargo, el marcador no contó toda la historia. A lo largo del partido, Las Canaleras demostraron orden táctico, presencia defensiva y una actitud competitiva que no dejó de crecer con el paso de los minutos. El conjunto dirigido por la entrenadora española Toña Is no se rindió, buscó el empate con insistencia y se va al segundo partido con la certeza de que tienen con qué hacerle daño a Jamaica.

Y el historial respalda esa confianza. Panamá llegó a esta serie de amistosos como líder de su grupo en la fase clasificatoria, tras una campaña que destacó por solidez defensiva, carácter en los momentos difíciles y una capacidad ofensiva que ha sorprendido a más de un rival. Ese proceso de crecimiento no es casualidad: es el resultado del trabajo sostenido de un grupo que sigue madurando partido a partido.

El historial entre ambas selecciones ha sido equilibrado, con partidos intensos y disputados, donde en 6 partidos jugados, Panamá a logrado 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas.

Esta noche, el escenario vuelve a ser el mismo, el rival también, pero Panamá no es el mismo equipo de hace 24 horas. Con el aprendizaje del primer duelo, con las correcciones de Toña Is sobre la pizarra y con el calor del público en el Rommel Fernández, las canaleras tienen todo para dar vuelta la página.

El premio mayor, claro, está más adelante: en noviembre, Panamá deberá enfrentarse a Canadá en las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, el torneo más importante del fútbol femenino a nivel planetario. Cada minuto de estas noches de amistoso es preparación, es aprendizaje, es combustible para ese gran objetivo.

Pero esta noche, el foco es uno solo: ganar, crecer y demostrar que Las Canaleras están listas para los grandes escenarios. El balón rueda a las 8:00 PM.

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