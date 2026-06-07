Mundial 2026| Panamá se instala en su campo base en medio de algarabía y colorido

Panamá/La Selección de Panamá llegó este domingo a Nottasawaga, Canadá, para establecer su campo de entrenamiento durante el Mundial 2026.

Después de llegar a la ciudad de Toronto, pasado el mediodía, el equipo panameño abordó un autobús que le llevó al Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre, lugar donde está el Nottawasaga Training Site que es la instalación en la que el grupo se mantendrá concentrado y ensayando para sus encuentros en la cita mundialista.

Al llegar al sitio, la selección panameña fue recibida por un grupo de fanáticos y de mujeres que vestían polleras, traje típico de Panamá. Los jugadores saludaron a los presentes y algunos de ellos firmaron autógrafos.

Durante esta semana el conjunto canalero entrenará la mayoría de los días a las 8:00 a.m. Solo el jueves 11 de junio tendrá un entrenamiento abierto al público que se realizará a las 4:00 p.m.

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El lugar

El Nottawasaga Training Site es el campamento base oficial asignado por la FIFA para la Selección Mayor de Fútbol de Panamá durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se encuentra ubicado dentro del complejo de entrenamiento del Nottawasaga Resort & Conference Centre, en la comunidad de New Tecumseth (Alliston), en la provincia de Ontario, Canadá, a poco más de una hora de la ciudad de Toronto.

Las razones principales por las que se eligió este complejo como el "búnker" de la selección son: