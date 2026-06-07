Mundial 2026| Aníbal Godoy a la llegada de Panamá a Toronto: "Esto es lo que estábamos esperando"

Panamá/El capitán de la Selección de Panamá, Aníbal Godoy, ya se encuentra plenamente integrado a la concentración del equipo en suelo canadiense. Tras el arribo del plantel este domingo a Toronto, el mediocampista mostró su entusiasmo por encarar la recta final de la preparación de cara al debut mundialista.

"Es muy lindo, en realidad, estar aquí ya de lleno. Se siente el ambiente. Creo que esto es lo que estábamos esperando: estar en esta concentración y seguir preparándonos", declaró el capitán, destacando el óptimo estado anímico y futbolístico del grupo.

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El termómetro de la preparación

Para Godoy, el reciente partido amistoso frente a Bosnia-Herzegovina sirve como el parámetro ideal para medir las capacidades actuales del seleccionado canalero antes de que ruede el balón de manera oficial.

"Creo que el partido contra Bosnia es el reflejo de cómo está el grupo para el primer encuentro. Las cosas van muy bien y por buen camino", aseguró el jugador, quien valoró la seriedad con la que se ha afrontado cada compromiso previo.

La evolución desde Rusia 2018

Al comparar este proceso con la histórica participación en Rusia 2018, el capitán panameño enfatizó que la madurez del equipo actual radica en la cohesión humana que se ha logrado construir en el vestuario.

Unión colectiva: "Se ha formado una familia no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y eso ha contribuido al rendimiento colectiva".

"Se ha formado una familia no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella, y eso ha contribuido al rendimiento colectiva". El factor diferencial: "Más allá de las individualidades que tenemos, creo que esa ha sido la clave: el grupo".

"Más allá de las individualidades que tenemos, creo que esa ha sido la clave: el grupo". Identidad canalera: "La pasión, el amor y el sacrificio por su país y por el compañero es lo que hace a este equipo especial y único".

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Todo listo en el búnker canalero

Tras pisar territorio canadiense, la delegación panameña se trasladó de inmediato al Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre, complejo que servirá como su campo base y cuartel general durante la competencia.

El debut de Panamá en la Copa del Mundo 2026 será el próximo miércoles 17 de junio ante Ghana en Toronto. Este encuentro lo podrás vivir en exclusiva y con la mejor cobertura a través de TVN, TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 FM.