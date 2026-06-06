Mundial 2026 reacciones | Carlos Harvey: "Me siento bien y estoy apto para jugar el primer partido contra Ghana"

Panamá/La figura más destacada de Panamá en el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina fue el versátil Carlos Harvey, quien llegó a este amistoso con pocos minutos de competencia encima pero respondió con una actuación que dejó una huella clara. Tras el partido, el jugador habló con satisfacción y con la mirada puesta en el debut mundialista ante Ghana.

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Harvey comenzó con una valoración positiva del compromiso. "Creo que hicimos un buen partido, un partido serio, bien ordenado atrás y en ataque. Nos llevamos buenas sensaciones y me sentí bien, de la mejor manera", afirmó el jugador, quien reconoció la importancia de estos partidos de preparación para encontrar su mejor nivel.

Consultado sobre cómo se autoevalúa luego de haber sido uno de los jugadores más destacados de Panamá en el partido, Harvey fue directo y agradecido. "Contento con todo lo que me está pasando. Me están dando la oportunidad de ponerme en buena forma para llegar bien al Mundial y creo que me siento bien. Estoy apto para jugar el primer partido contra Ghana".

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue su polivalencia táctica. Harvey actuó tanto de volante como de defensa, demostrando la confianza que le tiene el mister Thomas Christiansen para ocupar distintas posiciones. "Es la confianza que el profe me tiene: ponerme en defensa, en el medio, donde sea. Estoy dispuesto a jugar por la selección y tratar de hacerlo de la mejor forma", señaló.

Finalmente, con el viaje a Toronto a la vuelta de la esquina, Harvey no ocultó la emoción de lo que se aproxima. "Contento, feliz por llegar ya. Toca disfrutar y ahora toca recuperar para llegar en buenas condiciones y enfrentar el primer partido contra Ghana".

Las palabras de Carlos Harvey pintan a un jugador en forma, motivado y listo para asumir el rol que le toque dentro del esquema de Christiansen cuando llegue el momento de la verdad en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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