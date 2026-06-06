Mundial 2026 reacciones | Jiovany Ramos: "Cada vez vamos mucho mejor, pero hay cosas que seguir aprendiendo"

Panamá/El autor del gol del empate ante Bosnia y Herzegovina, el defensor Jiovany Ramos, habló tras el pitazo final del partido y dejó un mensaje cargado de humildad, confianza y enfoque de cara a lo que se avecina.

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El zaguero comenzó agradeciendo por el resultado. "Primeramente le doy gracias a Dios, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil por el clima, pero se nos dieron las cosas", expresó Ramos, quien también reconoció que el equipo aún tiene trabajo por delante. "Son cositas que tenemos todavía, errores que tenemos que aprender y todavía faltan detalles que mejorar, pero este era un partido de práctica para poder afrontar lo que se viene".

Consultado sobre su comodidad en la línea defensiva junto a Fariña y Andrade, y si esa podría ser la zaga titular en el debut mundialista ante Ghana, Ramos fue claro y confió en el grupo. "Todos estamos preparados para estar aquí, por eso estamos en los 26. El que le toque yo sé que lo va a hacer de la mejor manera y todos estamos juntitos para lograr lo que queremos, que es hacer un buen papel en la fase de grupos del Mundial".

El defensor también valoró el proceso de crecimiento que está viviendo el equipo en cada partido de preparación. "Sabemos que para eso son los partidos de preparación, para partido tras partido ir mejorando. Cada vez vamos mucho mejor, pero igual hay cosas que mejorar y cosas que seguir aprendiendo".

Sobre la dinámica táctica del partido, Ramos destacó que el cuerpo técnico optó por menos rotaciones en esta ocasión, señal de que el mister Thomas Christiansen ya comienza a perfilar el equipo que enfrentará a Ghana. "Ya estamos a poco del primer partido y estamos ajustando cosas. Se planteó el juego y gracias a Dios se nos dio, y podíamos también tener un resultado positivo. Pero nos vamos con esa alegría de que estamos mejorando cada partido más".

Las palabras de Jiovany Ramos reflejan el espíritu de una selección que avanza con los pies en la tierra, consciente de sus áreas de mejora, pero con la confianza y la unidad necesarias para enfrentar el reto más grande del fútbol panameño.