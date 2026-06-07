EN VIVO Mundial 2026| Selección de Panamá se dirige hacia Toronto con un ligero retraso

Panamá/La Selección de Panamá se dirige hacia la ciudad de Toronto, Canadá, para luego establecerse en su campo de entrenamiento para el Mundial 2026.

Se tenía previsto que el elenco panameño llegara a Toronto en horas del mediodía, pero hubo un ligero retraso en el vuelo proveniente de San Luis, Estados Unidos, donde jugó su último partido amistoso previo al torneo ante Bosnia y Herzegovina. En Toronto donde jugará dos de sus tres partidos en la fase de grupos del torneo. El 17 de junio contra los ghaneses y el 23 frente a Croacia.

Un total de 28 jugadores hacen el viaje a Toronto, por parte del equipo panameño, es decir los 26 convocados y dos reservas que son Víctor Griffith y JD Gunn, quien se integró al grupo para los partidos amistosos ante Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

La Federación Panameña de Fútbol detalló en una nota de prensa que Kadir Barría, el joven delantero del Botafogo de Brasil, no entró en el grupo final de reservas. Esto se da a pesar de que parte de los fanáticos pedían que fuera integrado al conjunto que jugará por Panamá en la cita mundialista.

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