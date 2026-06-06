Mundial 2026 reacción de Thomas Christiansen: "Las sensaciones me dejan más tranquilo de cara a lo que viene"

Panamá/El técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, habló con satisfacción tras el empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina y dejó claro que el equipo va por el camino correcto a 11 días del debut mundialista ante Ghana.

El míster destacó el nivel mostrado por varios jugadores, se refirió al estado físico del plantel y adelantó cómo serán los últimos días de preparación antes de viajar a Canadá.

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El equipo respondió

Christiansen abrió su balance con una valoración positiva del conjunto. "He visto el equipo bien. Hoy muchos han dado un paso al frente. Ha sido un partido serio y lo que he buscado me ha respondido muy bien", afirmó el técnico, quien también destacó que el nivel mostrado en la segunda mitad fue especialmente prometedor. "Defensivamente estuvimos muy ordenados, con las líneas juntas. El mismo peligro que nos pueden generar, nosotros lo hacíamos a Bosnia, que no hay que olvidar que eliminó a Italia para clasificarse al Mundial".

El once titular, casi definido

Ante la pregunta de en qué porcentaje tiene definido el equipo titular para enfrentar a Ghana, el míster fue cauto pero tranquilizador. "Tengo bastante adelantada la situación, pero va un poco también por sensaciones, por entrenamientos, estar fino, de chispa, de metido. Son 11 días todavía y pueden pasar cosas, pero la sensación de hoy, más lo de Brasil, me deja algo más tranquilo de cara a lo que viene".

Blackman, una opción real

Uno de los nombres que dejó el partido fue el de Blackman, quien fue destacado por el propio Christiansen como una alternativa concreta. "El tema de Blackman, en el lado contrario, me ha respondido muy bien. Es una opción que tenemos para el siguiente partido", señaló, aunque aclaró que todavía no confirmará el equipo titular con tanta anticipación.

Harvey, el hombre de la confianza

Consultado sobre el rendimiento de Carlos Harvey, el técnico no escatimó elogios. "Ya sabíamos cómo venía y lo que necesitaba. El cuerpo técnico y los médicos hemos trabajado bien con él para que llegue a competir como ha competido. No ha jugado prácticamente con su club y nosotros le hemos dado esa confianza para ser el Harvey que necesitamos".

Griffith levanta la mano

Otro de los temas fue la situación de Víctor Griffith, quien aprovechó sus minutos para enviar un mensaje. "Ha salido con personalidad, levantando la mano, diciendo 'aquí estoy presente'. Nos dio calma y tranquilidad, tomó buenas decisiones, dio pausa al partido, cosa que solo hace un jugador con experiencia. Lo hizo bien y tiene la opción", explicó Christiansen, aclarando que su ingreso al grupo definitivo dependería de que algún otro jugador no se recupere a tiempo.

Sin lesiones, la mejor noticia

El técnico también se refirió al desgaste acumulado tras tres partidos en siete días. "Tener tres partidos en siete días sí me ha preocupado, pero estoy súper contento porque no hemos tenido lesiones y eso es lo más importante. Salimos con buenas sensaciones y es lo que se lleva el equipo".

Los últimos 11 días

Christiansen anticipó cómo será el trabajo en el campamento base de New Tecumseth antes del debut. "Va a haber partido de todo el campo, no 90 minutos, pero sí dos tiempos de 20 minutos para darle intensidad y ritmo. Hemos estudiado bien a Ghana, analizado cómo creemos que van a jugar, y a raíz de eso preparamos los entrenamientos".

El míster cerró con un mensaje de agradecimiento a la comunidad panameña presente en St. Louis. "Escuché la cantidad de bosnios que viven en esta ciudad y pensé que no se iba a notar a los panameños, pero sí que se hacían sentir. Agradecido por su presencia y su apoyo".