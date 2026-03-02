El petróleo y el gas se disparan y las bolsas pierden ante la intensificación de la guerra en Oriente Medio

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán

Los precios del petróleo y del gas se dispararon, el dólar se fortaleció y las bolsas cayeron este lunes por la intensificación de la guerra en Oriente Medio desatada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Los inversores corren hacia refugios seguros para buscar protección ante la escalada del conflicto en Oriente Medio", explicó Susannah Streeter, jefa de estrategia de inversiones de Wealth Club.

Los mercados más perjudicados fueron las bolsas de Asia y las plazas europeas, ya que los inversores buscaron protegerse y apostaron por valores refugio como el dólar y el oro. El dólar escaló 1% frente a otras monedas y el oro ganó 1% y cotizaba a 5.298,90 dólares la onza.

El conflicto regional compromete el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo mundial.

El precio del barril de Brent llegó a dispararse casi un 14% y el de West Texas Intermediate, cerca de un 12% en la apertura, después del fin de semana en el que Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán que mató al guía supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y otros altos mandos.

Hacia las 16H30 el barril de Brent del mar del Norte subía 7,2% a 78,12 dólares por barril y el West Texas Intermediate ganaba 6,2% a 71,17 dólares por barril.

El Brent, referencia internacional del oro negro, ya había incorporado progresivamente una prima de riesgo geopolítico hasta situarse en 72 dólares el viernes, escalando desde los 61 dólares del inicio del año.

El precio del gas europeo se disparó más del 20%, pues la guerra pone en peligro las exportaciones de gas natural licuado del golfo, en particular las cataríes.

Patrick O'Hare, analista de Briefing.com, señaló que "lo ocurrido durante el fin de semana y lo que sigue ocurriendo ahora ha generado una mayor incertidumbre".

Las bolsas europeas cerraron a la baja, con una caída del 2,17% en París, una baja del 2,56% en Fráncfort, del 1,20% en Londres y del 1,97% en Milán. En Madrid la plaza cedió un 2,62%.

Las bolsas en Asia bajaron. Tokio terminó la sesión con una caída de -1,4% y Hong Kong, de -2,1%. Todas las bolsas del continente cerraron en rojo, salvo la de Shanghái, que terminó la sesión con un nivel de subida de 0,5%.

Los principales indicadores de Wall Street cayeron más de un 1% en la apertura, pero recortaron sus pérdidas durante la jornada.

Riesgos de inflación

Los grandes perjudicados fueron el sector aéreo y el turismo. Las acciones de las aerolíneas se desplomaron, ya que las compañías se vieron obligadas a cancelar vuelos y el aeropuerto de Dubái se vio afectado, aunque más tarde anunció que reanudaría los vuelos de forma limitada.

Las acciones de IAG, propietaria de British Airways, perdieron un 5,2%, y las de Air France-KLM cayeron un 9%.

Delta perdió un 2,9% y United, un 4,1%.

En cambio, las acciones de las grandes empresas energéticas y de defensa registraron sólidas ganancias con un aumento de 5,4% de BAE Systems en Londres y de 5,4% de Palantir en Nueva York.

La empresa de energía Shell subió un 2,8% y TotalEnergies un 3,5%. Los títulos de ExxonMobil subieron un 1,3% en Nueva York.

"Si continúan los precios altos del petróleo, aumenta el riesgo de una inflación general más persistente", escribió Charu Chanana, de Saxo Markets.

Tras el ataque del domingo a varios buques en la zona del golfo, la Organización Marítima Internacional (OMI) llamó a las navieras a "evitar" la región.

El precio de los seguros se ha vuelto prohibitivo y las principales compañías han confirmado la suspensión de su paso por la zona.

Las principales navieras anunciaron que están suspendiendo el paso de sus flotas por el estrecho de Ormuz.

En respuesta a la guerra en Irán, Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ aumentaron el domingo sus cuotas de producción de petróleo en 206.000 barriles diarios para el mes de abril, un volumen superior al previsto.

El aumento de los precios de la energía, el incremento de los costes de transporte y la pérdida de ingresos para el transporte aéreo podrían tener "un efecto perjudicial sobre el crecimiento", advirtió el economista Eric Dor, de la Escuela de Administración IESEG de París.

"Si se trata de tres días, no es grave. Pero si se prolonga durante más tiempo, tendrá un efecto recesivo adicional", declaró a la AFP.