El canciller señaló que, aunque Panamá mantiene una tradición de neutralidad y de promoción del diálogo y las soluciones pacíficas, el país no puede permanecer pasivo ante situaciones que vulneren derechos y amenacen la estabilidad internacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, se refirió este lunes al conflicto en Medio Oriente y al comunicado emitido durante el fin de semana por la entidad en el que el país condenó los ataques atribuidos a Alí Jamenei y a Irán contra naciones de la región.