Regreso a clases 2026: 8 de cada 10 estudiantes sufren algún tipo de bullying, advierten expertos
Con el retorno a las aulas de miles de estudiantes en el país, también reaparecen las emociones, expectativas y preocupaciones propias del inicio del año escolar. Entre ellas, especialistas advierten que la salud mental de la comunidad educativa, sobre todo de estudiantes y docentes, debe ocupar un lugar prioritario.
Ciudad de Panamá, Panamá/Durante una entrevista en Noticias AM, Víctor Smoli, director ejecutivo de la Organización Global de Prevención ante el Bullying, señaló que uno de los principales desafíos actuales es atender el bienestar emocional del personal docente.