Regreso a clases 2026: 8 de cada 10 estudiantes sufren algún tipo de bullying, advierten expertos

Con el retorno a las aulas de miles de estudiantes en el país, también reaparecen las emociones, expectativas y preocupaciones propias del inicio del año escolar. Entre ellas, especialistas advierten que la salud mental de la comunidad educativa, sobre todo de estudiantes y docentes, debe ocupar un lugar prioritario.