Colón/La provincia de Colón vivió este domingo un ambiente cargado de música, premios y entusiasmo durante la actividad “Sabores de Colón”, donde el público respondió masivamente con una gran aceptación al equipo de TVN, así como a las presentaciones y dinámicas organizadas en la tarima principal.