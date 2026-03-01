TVN encendió la fiesta y animó al público en 'Sabores de Colón'

Durante el evento, talentos de TVN interactuaron con los asistentes mediante concursos, bailes y entrega de premios en efectivo, lo que mantuvo un ambiente festivo entre las familias que acudieron a la actividad gastronómica y cultural.

Colón/La provincia de Colón vivió este domingo un ambiente cargado de música, premios y entusiasmo durante la actividad “Sabores de Colón”, donde el público respondió masivamente con una gran aceptación al equipo de TVN, así como a las presentaciones y dinámicas organizadas en la tarima principal.

