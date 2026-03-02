Caravanas de graduandos marcaron el inicio del año escolar 2026

El inicio del año escolar 2026 estuvo marcado este lunes 2 de marzo por el regreso de 876,605 estudiantes a las aulas de clases en todo el país y por las caravanas organizadas por alumnos graduandos, quienes celebraron lo que consideran su “último primer día de clases”.