Ministra Molinar: 'Proyectos educativos buscan preparar a los jóvenes para un mundo en constante cambio'

Ciudad de Panamá, Panamá/La ministra de Educación, Lucy Molinar, destacó este lunes que los proyectos educativos que impulsa el Ministerio de Educación (Meduca) están diseñados para preparar a los estudiantes panameños frente a los desafíos de un mundo en constante cambio.

Durante la inauguración de la Escuela José Agustín Arango, recientemente remodelada, Molinar enfatizó la importancia de ofrecer espacios seguros y modernos, así como una educación de calidad que combine infraestructura, formación docente y recursos tecnológicos. “Queremos que cada niño que pase por nuestras aulas sea una mejor persona”, señaló, haciendo énfasis en la preparación integral de los estudiantes.

Entre los proyectos mencionados por la ministra se encuentran la modernización de las instalaciones, la implementación de programas de alimentación escolar en 3,000 escuelas y la formación de docentes con el respaldo de empresas de tecnología como Google, Microsoft y otras. Según Molinar, estas iniciativas buscan brindar a los jóvenes todas las herramientas necesarias para enfrentar un mundo que evoluciona rápidamente.

La ministra también destacó la necesidad de la colaboración de las comunidades educativas para proteger los proyectos y asegurar que los estudiantes puedan aprovecharlos plenamente. “¿Quién pierde cuando los proyectos se retrasan? El estudiante”, advirtió, subrayando que el éxito de estas iniciativas depende tanto de la inversión gubernamental como de la cooperación social.

La Escuela José Agustín Arango, con 74 años de historia y 590 estudiantes, recibió mejoras en pintura, pisos, techos y espacios de aprendizaje, convirtiéndose en un ejemplo de la transformación que busca el Meduca en todo el país. Molinar aseguró que este tipo de proyectos se replicará en otros centros educativos para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación moderna, inclusiva y alineada con las demandas de la actualidad.

El enfoque del ministerio combina rediseño curricular, inclusión tecnológica y programas extracurriculares, con la visión de que los jóvenes no solo adquieran conocimientos académicos, sino también habilidades para desenvolverse en un entorno global cada vez más competitivo.

